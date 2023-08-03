“明修方舱，暗建宾馆”，这钱还有必要花吗

来源：澎湃新闻

作者：龙之朱

有市民反映，中国黑龙江省佳木斯市前进区要建方舱医院。8月2日，该市自然资源和规划局回应称，疫情期间国家给予了专项资金，现在实际上是规划建设文旅、潮玩、宾馆类项目。因为申请时用的是“方舱医院”，现在疫情结束了，必须还得用这个名。

企查查APP显示，该项目招采单位为佳木斯市住房和建设局，项目包含黑龙江省佳木斯市方舱医院建设项目（一期）EPC工程总承包、黑龙江省佳木斯市集中隔离点建设项目（一期）EPC工程总承包等，两个项目招标预算金额均超4200万余元（人民币，下同，789万新元），并不是一笔小数目。

然而，方舱医院也好，隔离点也罢，均属疫情防控相关设施。在疫情早已“乙类乙管”，方舱医院已经失去“用武之地”的语境下，居然还在挂着建设方舱医院、隔离点项目的牌子，要花掉总计8000多万财政资金，不禁让人有时空错乱之感。就算不是建设真正的方舱，如此名不副实，算不算是“改变用途”呢？

根据《财政专项资金管理办法》，专项资金必须专款专用，专项资金支出预算经法定程序批准后，各部门必须严格执行，不得随意调整，确需调整的应严格按照审批程序批准。这意味着，专项资金的审批使用不光名义上要统一，更要名实相符，绝不能挂羊头卖狗肉。

即便是“疫留”问题，也应该遵循实际，让社会效益最大化。比如，有些地方把已经失去“本职”意义的方舱升级改造成亚定点医院，还有的将其变身为“人才公寓”，这都是物尽其用的做法。但前提是这些方舱已经存在，如果直接拆除实在可惜，只能改做他用。而那些尚在规划或起步建设的方舱，真的还有必要换个姿势继续开工吗？

在面临重大公共安全危机时，专项资金确实能够起到重大作用，但当一项建设项目的前提已经消失，出于为公共利益负责任的考量，这样的项目似不应继续建设，该退回的退回，即便实在需要建设文旅设施，也应重新申请。以“方舱医院”“隔离点”为名公开招标、公示项目，看上去公开透明，但若没有履行相关调整手续，实则有违规操作之嫌。

另外，《财政专项资金管理办法》明确规定，有“擅自变更投资计划和基本建设支出预算、改变建设内容、提高建设标准的”情形，责令改正，暂缓拨款；情节严重的，扣回专项资金，通报批评，并追究当事人和有关领导的行政责任；触犯刑律的，移交司法机关处理。涉事项目是否属于“擅自变更”，也该严肃追究。

眼下，此事已引发网友吐槽和质疑，这也提醒有关各方，“政府要过紧日子”，不是一句空话，要体现在实实在在的行动中，没有必要花的钱就不要花。一些地方的财政本就不宽裕，各级政府尤其要用好每一分钱，只有把钱花得堂堂正正、明明白白，才能堵住悠悠之口。