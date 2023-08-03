还没脱贫就花9亿人民币建公园，谁该为此负责？

来源：新京报

作者：龙之朱

7月31日，央视焦点访谈栏目报道了中国甘肃省榆中县耗资9亿多（人民币，下同，1亿6804万新元）建设市民公园项目问题。8月1日，兰州市人民政府回应：兰州市委、市政府高度重视，成立了“7·31”榆中县市民公园项目问题调查组，对报道问题调查处置工作进行安排部署，后续调查处置结果将及时向社会公布。

检索此前当地媒体报道，榆中县市民公园一直被称为“民生工程”。遗憾的是，从目前披露的信息看，这个于2016年12月立项的“民生工程”名不副实，更像是一个透支巨额财政资金修建的面子工程。

当时榆中县还未脱贫摘帽，该项目居然能够顺利通过评审，并于次年开工建设，不禁让人疑惑，当时是如何决策的？究竟谁该为此负责？

榆中县地处西北，与兰州市主城区零距离接壤，是承接兰州产业转移的前沿。适度提升一下城市基础设施的水平，让老百姓享受更好的文化休闲设施，这个初衷并无问题，但任何建设都要考虑两个重要因素，一是老百姓是不是真的从中受益；二是地方财力能否支撑这样的投入。

市民公园僻居县城边缘，距离太远，市民出入不易，很难说得上受益；而市民公园中奢华的大剧院，高端的智慧政务中心，以及有着超大屏的应急指挥中心，也让市民难以亲近。

再说财力，榆中县曾是国家级贫困县，2019年才摘帽。公开资料显示，榆中县2023年一般公共预算收入预计是6.7亿元，按说作为西部县，这个数目很可观了。然而，按照付款方案，市民公园投运后，政府每年要支付给运营方5000多万元，且连续支付20年，后期最多时每年需支付1.8亿元，总共支付21亿元。

这也意味着，该市民公园就是一个消耗纳税人钱财的“无底洞”。

而与上马大工程的豪阔相比，榆中县在真正的民生支出上却左支右绌。据披露，当地的棚户区改造工程至今没有完成回迁，一些安置房工程也已停工，当地政府还拖欠了老百姓两年3000多万元安置过渡费。

一个细节令人啼笑皆非，这个市民公园中建起的一座豪华建筑，据说是用作城市展览馆，但在涉及具体用途时，当地有关负责人员居然对记者说，“还没想好怎么用”，需要“进一步评估”。这也暴露了当地决策之草率。

事实上，当地民众对“大干快上”并不陌生。早在2016年，当地就耗资6200万元，在入城处修建了两座高大的秦汉仿古城门。该项目于2017年6月完工，2019年被住建部通报批评，认为县里应将有限的财力用于发展民生，而非举债在城市出入口大建城门，搞“面子工程”。

眼下，此事兰州市已经介入调查，希望能拿出一个令人信服的调查结论，让相关人员承担应有的责罚。另外，此事也需做好善后，要让这个市民公园真正属于市民。