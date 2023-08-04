出行旺季居民遇到“换钞难”

来源：第一财经

作者：陈君君

“跑了三家银行网点，才换到3000港元（515新元）现钞，面额大小还不能自行选择。”家住上海的吴先生对第一财经记者说。

最近，不少居民发现换外钞的体验并不太舒畅。时值暑假，选择出境、出国游的居民增多，换取出境时需要的外钞现金需求也随之增加，但不少银行网点没能跟上居民需求的变化。

有银行人士称，正值换外钞高峰期，居民需要提前做好预约。

“换外钞难”

这天一早，银行刚开始营业，吴先生就前往某国有大行上海四平路支行准备办理换钞业务，却被工作人员以“需要提前一天预约”为由挡了回去。随后，吴先生又来到某股份行上海四平路支行，不料又以“网点港钞额度不足，需要提前预约”为由挡在门外。大暑天气，热汗淋漓的吴先生又来到一家股份行位于虹口区的一支行才如愿换到3000港元现钞，但面额多数在100港元以上，不能自行选择。

“本想图方便去银行换取港币现钞，方便出境游时使用，没想到这么麻烦，如果遇上当日或者次日急用，那岂不是更耽误事情了。”吴先生对记者说。

不少居民反映，近期想要出境换取外钞，遇到了不少“麻烦”。记者走访了上海多家国有行、股份行网点，提出换取5000港元现钞，得到的回复基本都是“需要提前预约”、“暂无小面额的港币现钞”，只有部分网点称还有前一日申请的额度或有预留能供换取。

“无论多少金额，外币现钞领取正常的流程是：客户当天下午两点半前发起申请，支行上报分行，第二个工作日上午会领到相应申请额度的外币现钞。”某国有大行莘庄支行工作人员告诉记者。

除需要提前预约外，居民也无法自行选择外钞的面额大小。多个银行网点工作人员告诉记者，大部分现钞都以大额为主。以港元现钞为例，基本上是1000港元面额的纸币，如果居民需要100港元以下的小面额，银行恐怕无法满足。

“提前预约”

到银行网点换取外钞的体感不佳，与银行网点普遍外钞储备不足有关。

业内人士称，银行网点外钞储备不足，一方面是因为上级行拨给的现钞量不稳定，另一方面，是时值外钞需求旺季，库存量无法满足居民需求。

“到了旅游、出国、出境旺季，外钞需求都会比较紧张。”另一国有行工作人员告诉记者，银行网点普遍外钞“缺钱”情况比较严重，无论需要多少额度，网点都需要向上级行打报告发起申请，从中国银行的金库中发派到当地各个银行网点，能拿到多少额度也是“开盲盒”，所以部分银行网点常出现前一天外钞库存充裕，但第二天又紧张的情况。

“不过一开门就没有现钞的情况比较少见，说明该网点提前准备的不到位，让居民吃了‘闭门羹’。”上述工作人员对记者说。

至于面额，“上级行出库的纸币基本上以最大额为主，银行网点现存的小额纸币，基本来自居民的存入，如果居民需要小面额现钞，还是需要去机场的银行柜台问询和换取。”上述国有行工作人员对记者说。

对于近期要出境出国的居民，如何能保证按时按量换到想要的外币现钞？多位银行人士称，每年的暑假时期，是兑换外币的高需求期，银行网点往往存在外钞库存紧张的情况，到库新钞如果用完，又需要再申请。“所以建议居民前往银行网点办理换钞业务时，提前打电话确认，免得白跑一趟。”某股份行网点工作人员提醒。