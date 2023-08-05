中国医药反腐风暴来袭： 多场学术会延期 各地自查自纠

来源：证券时报

随着中国医药反腐力度持续加大，全行业风声鹤唳。各医疗机构发起自查自纠之风，要求退回“讲课费”等不合理报酬。药企紧急召集业务员培训合规推广内容，多场学术会议延期或取消。

“风暴眼”中的医药代表们，有人在担心失业，有人在“居家办公”学习，有人在配合调查。虽然近几年医疗医药领域常有反腐整治行动，但今年这场雷霆行动还是令多位业内人士直呼“力度空前”。

这场为期一年的反腐风暴，究竟对医药行业的影响有多大？业内人士解读各异。资本市场已经提前给部分药企接下来的经营成果打了折，股价连日大跌。

对此，多位基金经理表示“不必过度悲观”，有药企则回应称反腐能倒逼行业合规发展。

多场学术会议延期

随着全行业、全链条反腐行动的深入，近期已有多场学术会议延期或取消。

原计划于8月6日举办的太原市医学会病理专业委员会第十届病理学术会议暨中华医学会病理分会胸部学组肿瘤病理诊断学习班，于8月3日宣布延期举办，原因是“受客观因素影响”。

此外，原定于8月12日~13日在广州越秀国际会议中心召开的“2023华南腔内影像及功能学高峰论坛暨CCEC·花城影秀”也宣布延期举办，官方表示原因是“由于时间冲突”。

尽管会议延期的原因各异，但业界大都认为与此次反腐行动有关。

8月2日，浙江省医学会学术部发布了一份关于延期召开“2023年浙江省医学会骨科学学术会议”的通知，称由于杭州亚运会保障，原定于8月10日~12日召开的会议将延期。但由于杭州亚运会开始时间为9月下旬，与此次会议时间还有一段距离，因此业内人士对此理由存在不同解读。

从以往通报的商业贿赂案件细节来看，药企通过举办学术会议，存在以会议赞助费、专家讲课费、培训费等方式为行贿披上“合法外衣”的情形。

自查自纠“不合理报酬”

近期，各医疗机构开始全面自查自纠。

广西一家三甲医院印发“深入开展不合理取酬专项清退工作实施方案”通知在网上流传。该医院针对不合理取酬涉及的医疗机构线索情况进行了内部通报，并表示将在全院范围内深入开展不合理取酬专项清退工作。

上述通知要求，全院医务人员主动清退2018年至2023年5月这段时间内所收受的讲课费、培训费、研讨费等不合理报酬，重点针对在与企业合作交往过程中，收受医疗器械、药品、试剂等生产经营企业或人员以各种名义和形式给予的钱物等“红包”回扣问题。

随后，不断有医院发布相关规定。广州一位主任医生告诉证券时报记者，院长亲自开会传达精神，要求医院所有人认真自查近三年参加的学术会议、银行流水并上报，“出去讲课有些是合法合规的，但我们现在对讲课费、培训费究竟是多少才算不合规，以及上交到哪里、最后退还给谁，都还挺迷茫的，就全部如实上交了”。

近日，各地、各医院相继发布自查通知。据不完全统计，除广西、广东外，陕西、江西、山西、浙江等地的部分医院相继发布通知，要求医务人员将参加学术交流活动的情况详细上报。

从这些通知可以了解到，“不合理报酬”覆盖面较广、形式多样，包括利用专家影响力为企业站台讲课，以各种名义邀请企业进院推销药品和设备耗材，利用学术研讨、课题研究、培训会议等名义获取不合理报酬。在这些报酬里，隐藏着商业贿赂的利益链条。

此外，还有多份聊天记录在网上流传，“检查组会进驻各大医院和商业公司严查一年，查视频监控”、“形势之严重是前所未有的”、“所有药代不允许进医院”、“如有调查，需如实积极配合”等口头通知也不绝于耳，可见此次全国反腐风暴力度之大。

严禁医代进院

“最近我们全员居家办公，严禁我们去医院，感觉要失业了。”一位外企医药代表告诉记者，前两天在一家医院拜访，收到通知要求全员撤出医院，全员学习合规推广内容。

“院端现在也查得很严，有同行说，人可以进医院，但不能带‘资料’，一旦被发现，全院停药一年。”他说道。

“最近医生都很谨慎，我确实也很少去医院。”另一位跨国医疗设备厂商的医药代表告诉记者，今年从五六月份开始就已经查得很严了，“医院严禁我们进去，我们约人只能改为在咖啡店、餐馆等其他地方。”他表示，这导致其产品进院推广的进程很缓慢，“团队已经在考虑裁员”。

一份在网上流传的“某省三甲医院召开廉洁会议”也要求，“药、械代表不得进入诊室、病房、药库拜访，被抓到进入诊疗场所等，停药一年以上”、“不得以任何形式进行统方”、“严禁不正当手段销售，医院每三个月点评一次，排名在前10名，会重点点评，发现不合理用药立即停药”。

之所以对医药代表进医院做出严格要求，是因为“纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风”也是此次整治医药腐败问题的重点，这个环节是商业贿赂的重灾区。

例如，今年5月份，中央纪委国家监委网站曾公布，医疗器械经销商陈某虎为了销售直线加速器而通过“借款”方式向普洱市人民医院原院长杨某俊行贿。这则行贿案的细节，是陈某虎向普洱市人民医院销售的直线加速器进口价是1500万元（人民币，下同，约280万新元），但医院进价却是3520万元，行贿金额高达1600余万元。

此次严查对象，针对的是医药产品销售过程中，各级医药生产经营企业与之关联的经销商、医药代表，以各种名义或形式实施“带金销售”，给予医疗机构从业人员回扣，以及在集采过程中，拒绝执行集采中选结果、对中选产品进院设置障碍，采购高价非中选产品或临床可替代产品、违规线下采购等情形。

影响究竟有多大？

在记者的采访过程中，多位业内人士都认为此次反腐力度比以往每一次都大、范围都广。至于最后影响有多大，还需观察。

“我认为影响还是很大的，至少在这一年里，对通过巨额推广费推动销售的药品来说肯定是难熬的，例如大部分的非医保用药、保健类药品、中成药、免疫药，在严查风暴下很难进院推广。”一位药企负责人如是对记者说道。

也有业内人士认为影响不大，原因是医药反腐在过去几年一直在常态化进行，全行业销售费用中位数已经一降再降。

“医保谈判、集采已经将大部分药品纳入，需要进行市场推广的药物不多，商业贿赂的空间不大。”一位医药行业资深投资人认为，此次全国性反腐行动对大部分药企基本没有影响。

“具体哪些会受到影响，可以详细看看药企披露的公告，营销模式如果写的是‘主要通过学术会议推广等方式’，那这家公司接下来的业绩肯定会大打折扣，甚至负责人还会存在被调查的风险。”上述投资人对记者分析道。

大部分业内人士认为，反腐力度越大，对医药行业长期健康发展是有利的。多位基金经理表示，医疗反腐为常态化工作，虽然短期对板块估值有所压制，但并不会长期影响行业需求，且有望扭转医药行业重销售、轻学术的现状，无需过度悲观反应。

近日，也有上市公司回应此问题。恒瑞医药在互动平台表示，医药反腐有助于医药行业健康化、规范化、高质量发展。此外，公司表示，目前公司日常经营管理和业务状况一切正常。

8月4日，有投资者在投资者互动平台向太极集团提问：“医药反腐行动对贵司正常的生产经营有没有产生影响？”对此，太极集团表示，公司合规经营生产，没有违规情况的发生。