该怎么帮帮涿州大水中的图书企业？

来源：新京报

作者：江城

“涿州多家图书库房被淹，近15天无法发货”“中图网遭遇25年来毁灭性打击”……图书被淹相关的话题频上热搜。据新京报报道，受近日暴雨灾害影响，河北涿州多家图书企业库存图书被水浸泡。其中，有不少图书库房的北京西南物流中心成为此次强降雨的重灾区，据业内初步估算，受灾损失已有数亿元（人民币，下同）。

在灾情的道中，图书受损的消息格外引人注目。图书最怕的其实是火，但这次水灾却来了一个措手不及。那图书漂满一地的照片和视频，看得尤为让人心痛，一些稀缺、绝版、老版书也被毁。这一幕或许有某种符号意味：在天灾面前，作为文化象征的书籍，实在是太脆弱了，人们不忍看到“文化”被大水冲得七零八落。

而这般情景也让本就面临困境的图书出版企业雪上加霜。众所周知的是，近些年在数字化冲击下，实体书市场并不景气。就像中图网在声明中所说，“就在几天前，我们还因今年业绩严重下滑，为少花费又能宣传到位伤脑筋”。这次水灾，更是导致中图网的损失可能达到3亿码洋。

不只是中图网，图书品牌“未读”、北京时代华语等均表示受灾严重，损失码洋动辄就在千万甚至上亿。涿州作为中国国内图书产业链上的重要一环，境内有上百家相关行业存书的库房，周边图书产业聚集，本次受灾的影响可能是全局性、行业性的。

目前，已有很多图书企业展开了自救，诸如开启预售、紧急加印、售卖文创产品等，有多家书商还保证“不卖泡水书”。很多消费者也已经涌入了这些企业的网购平台和直播间，开启了“野性消费”，一度导致一些购买链接打不开，甚至网站崩溃。这是感人的一幕，也是人们在表达对图书行业的敬意，是对文化产品的珍惜。

但是，平心而论，这种靠一时热情支撑起来的“野性消费”，能否确保这些图书企业渡过难关仍是未知数。因为，图书企业面临的困难还有不少，比如同样受损严重的快递行业，可能会导致图书无法发出；一些电商平台对图书发货有时间要求，也可能导致一些消费纠纷；此外，转移库存、清点损失、寻求理赔等，都要占用图书企业大量的经济和时间成本，令他们很难在短时间内恢复正常运营。

人们能理解灾后重建必然千头万绪，有太多地方都亟待帮助。但图书出版行业作为文化承载者，本就有其特殊意义；加之行业抗风险能力极弱，救助窗口期可能非常有限。因此，既然社会已经有共识，那么也不妨出台相应的帮扶措施，确保他们能够渡过突如其来这一劫。

比如，相关部门可以考虑出台临时的短期贷款或税费减免，给企业复苏留下喘息空间；当地也可以协调物流和仓储运转，加速供应商生产物流重启；而一些电商平台过去限时发货的要求在此刻已经不合时宜，也不妨做出临时性调整。

此外，关于受灾图书企业能否获得保险理赔，这些天也在网上被广泛讨论。但目前来看，市场上其实并没有“图书保险”。有专家表示，图书的市场价值存在较大的波动性，这使得确定合理的保险金额难度很大，进而导致保费厘定和赔付核算困难，这也导致了相关产品的缺乏。一些图书企业也表示，他们并没有投保，此次灾害损失只能企业独自承担。

以此而言，这次灾情也是个教训，本就负重前行的图书出版行业，其实更需要一些兜底保障。今后，该如何为图书出版行业构建更加有力保障体系，保险业如何研发有针对性的保险产品，这些都需要各方加紧探索和研究。都说文章千古事，也不该再让图书毁于意外灾害了。