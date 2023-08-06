《封神》，“封神”了吗？

来源：中国新闻网

自上映以来，作为《封神三部曲》的开篇之作，《封神第一部》贡献了不少话题。有人为电影击节叫好，有人纠结它是否“魔改”，有人分析其特效水平，有人认为内容言过其实……

随着电影口碑发酵，从坚持实景搭建，到新人演员海选训练，越来越多的幕后故事被发掘。人们热衷于讨论服化道等种种细节，甚至包括姬发的丸子头是如何扎的。

很多观众自发安利电影，期待后续故事中的人仙妖大战、封神天下等宏大场面，调侃片中的“质子团”改变了内娱审美——他们演技或许还有点青涩，但主打一个真诚。

从一度不被看好到出现众多“自来水”，封神第一部，算是“封神”了吗？

故事，熟悉而又陌生？

《封神三部曲》取材自明代小说《封神演义》和宋元话本《武王伐纣平话》。对观众来说，“一刷”时可能会觉得这部电影熟悉而又陌生。

电影保留了人们烂熟于心的人物和情节，商王殷寿(纣王)是反派，和妲己勾结；比干依然是忠臣，不惜剖心来劝谏殷寿；姬昌收养了雷震子，伯邑考前来救父，最后被殷寿害死……

与此同时，情节线索变了。“宿命论”被抛弃，“封神榜”的设定为女娲留下的宝物，只有“天下共主”才可以打开，并在乱世中拯救苍生。姬发取代姜子牙，成为核心主角。

原著中，姬发的存在感并不是很强。如果《封神第一部》想以姬发为中心，表达英雄成长、明辨善恶的主题，几乎需要重新讲述一个故事。

其中，“质子旅”是电影的原创。质子是殷商要挟诸侯的筹码，“东西南北，合八百诸侯各遣其子入贡大商，是为质子。诸侯敢有谋反者，先杀其质子，然后族灭之。”

姬发是众多质子中的一员，从小来到朝歌，将能征善战的殷寿视为英雄。然而，殷寿逼迫四质子弑父，伯邑考惨死，好友殷郊被追杀……一个又一个巨大冲击，迫使姬发开始转变并做出选择。

为登上王位，殷寿利用狐妖的法术，迷惑自己的哥哥去弑父，然后借姬发的手杀掉哥哥。后来他又因为一己私欲，将儿子殷郊斩首。对殷寿而言，亲情伦理都要为野心让路。

姬昌一家却恰好相反。伯邑考明知去朝歌凶多吉少，但还是选择牺牲自己，为父亲和弟弟换来生路。面对殷寿的威胁，为了保护还活着的姬发，姬昌蒙受屈辱，选择了退让。

善与恶对照，姬发看清了殷寿内心的残暴与阴暗，毅然与之决裂，策马回到西岐。

应该说，电影对原著改动比较大，有关改编是否合理的争论至今依然存在。不过，整个故事逻辑可以自洽。伯邑考对亲人的温情、姬发面对父亲时的纠结，都能引起观众共鸣。

先从人间故事讲起，《封神第一部》带着人们一步步走进庞大的“封神”世界。

新人，“改变内娱审美”？

全员演技过关，这也是电影质量的保证。

当初，考虑到要三部曲连拍，导演乌尔善决定选择新人演员挑大梁，饰演“封神”系列电影中的主要角色。对这些新人演员，观众的认可度和包容度目前看来比较高。

《封神第一部》将妲己设定为一心求生的小狐狸，突出了妲己作为九尾狐、作为小动物的特质。扮演者娜然花费了大量精力去学习表演、理解人物，基本演出了狐妖的形态和状态。

为了贴近古代武士的状态，于适、陈牧驰等青年演员进入封神演艺训练营后，集中接受6个月的专业训练，学习表演、武术、马术和中国文学史等等，以及殷商时期的礼仪。

这种“集中精力搞事业”的努力与诚意，收效很不错。粗犷豪放的“质子战舞”一度刷屏，随着电影上映，“封神质子”很快火出了圈，被调侃“改变内娱审美”。

出现在《封神第一部》中的其他演员，有不少是“熟脸”，比如费翔饰演商王殷寿，黄渤饰演姜子牙，李雪健饰演西伯侯姬昌，袁泉饰演姜王后，元始天尊则由陈坤扮演。老演员发挥很稳定，姬昌与儿子对话以及吃下肉饼等几场戏，都赚足了观众的眼泪。

被刷上热搜的演员，还有杨玏。他塑造的伯邑考文武双全，初入朝歌，化解了弟弟姬发的困局，面对殷寿时不卑不亢。但可惜的是，最后他再也没能返回西岐。

这样的伯邑考，成了一些观众心里的“白月光”和“意难平”。

口碑“稳”了吗？

《封神第一部》发布预告片和刚上映时，不少人都在担心，电影会不会“魔改”。

这并不是观众多虑。《封神演义》的故事曾多次被改编为影视剧，有些还不错，比如《封神榜》；有些则一言难尽，逻辑稀碎，纵然知名演员云集，也改变不了影片“扑街”的命运。

凭借流畅的故事等多个因素，《封神第一部》稳住了口碑。看完关于闻太师的彩蛋后，有观众表示要二刷、三刷，希望第二部尽快上映：“你一票，我一票，太师明天就回朝。”

平心而论，这部电影尚有瑕疵。特效水平略显参差不齐，有的地方不够精细；也有人说，姜子牙人设改动有点大，“弑父情结”过于浓重，服饰又太精致，不符合时间背景等等。

但观众也能感受到电影里种种用心的细节。乌尔善曾透露，伯邑考吹的篪和姜王后弹的古琴，设计灵感都来自于湖北省博物馆曾侯乙墓出土文物。

2014年起，乌尔善与编剧团队开始创作剧本，反复打磨，《封神三部曲》经历了漫长的拍摄周期。《封神第一部》片尾出现的演职人员名单密密麻麻，几乎占据了整个画面。

其实不只是“封神”系列。任何一部影视剧，想要赢得好口碑，最终凭借的还是优质内容与禁得起推敲的细节。对那些不糊弄人的诚意之作，观众从来都不会吝惜掌声。