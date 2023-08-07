粉丝在高铁车厢摇旗唱歌，怎么就管不了？

来源：新京报

作者：迟道华

8月5日，一则TFBOYS粉丝在高铁车厢贴海报摇旗唱歌的视频在中国网络流传，引发争议。

在这则标注来源为海报新闻的视频中，可以看到，高铁车厢成了线下粉丝嘉年华的活动场地。TFBOYS的海报贴满了整个车厢，粉丝们摇旗唱歌，声音震耳欲聋。对此，12306客服人员回应称，这是旅客的个人行为，工作人员只能劝导，不能强制。

粉丝不能因为追星打扰别人，列车乘务人员有责任维护车厢秩序，这理应是公共常识。

“追星没错，但公共场合还是不要影响别人。”“为啥不能强制，公共场合不应该照顾别人的感受吗？”从网友的反应和疑问看，大家对粉丝在列车车厢内的类似行为难以接受，对12306客服人员的回应也有不解。

列车车厢，某种程度上就是一个“陌生人社会”，其秩序的维护，关系每位乘客的乘车体验，也事关列车运行顺畅有序。从市场契约关系看，乘客花钱乘车，理应得到相应的服务保障。这不单指旅途目的地的按时抵达，也包括旅途中不被打扰、保持个人出行舒适度的权利要求。

所以，我们看到，带娃乘列车的旅客，会收到乘务人员“看好孩子”的提醒；列车霸座者会受到警告、处罚、拘留、罚款等惩罚。这些，都是为了维护列车车厢的公共秩序。

同样，粉丝在列车车厢内搞应援活动，明星海报把车窗都遮住，大声歌唱更是视他人于无物，氛围感有了，粉丝们嗨了，其他乘客呢？即便这是个人行为，工作人员若劝导无效，就只能任由他们“疯”吗？在已然引吭高歌的粉丝面前，所谓的“劝导”是不是也可以有更“硬气”的方式？

总之，在列车车厢内，当其他乘客正常的休息、不被打扰的权利受到侵犯时，铁路工作人员就得管，这是其职责所在。

至于怎么管，当然可以有不同的方式选择，“管”的权限针对旅客的行为不同也会有所区别，但若把车厢秩序维护只寄托于乘客的个人素质，对明显影响他人的出格行为“无能为力”，无异于是对公共秩序破坏者的放任和纵容，而且是以其他乘客正常权益受损为代价。

具体到此事而言，粉丝也要有不越界、不影响他人的自觉意识。追星就应该以自己的具体行动，向“星”靠拢，为其闪光点所吸引，以成就更好的自己，不负美好追求。若屡屡打着某某粉丝的名义，做些不受公众待见的出格之举，就是在为自己的偶像形象抹黑，也让追星行为本身背离了初衷。