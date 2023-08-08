“应援”有限度，追星莫“出圈”

来源：广州日报

作者：刘硕

8月5日，一则TFBOYS粉丝在高铁车厢贴海报摇旗唱歌的视频在网络流传，引发争议。从这则视频可以看到，高铁车厢成了线下粉丝嘉年华的活动场地。TFBOYS的海报贴满了整个车厢，粉丝们摇旗唱歌，声音震耳欲聋。对此，12306客服人员回应称，这是旅客的个人行为，工作人员只能劝导，不能强制。(8月7日《新京报》)

近日，TFBOYS的团体再聚首，让不少粉丝为之欢腾。作为中国名气颇大的养成系男团，偶像与粉丝之间的情感陪伴一度是团队运营的突出重点。这场十周年演唱会，对于粉丝而言，不仅是团体出道时间的纪念，更是不少人对于自己青春往昔的回顾。观看线下演出，既能与偶像再度相见，更难得与追星伙伴千里相逢，不少人情绪激动也在情理之中。然而，兴奋和喜悦若是过了线，将高铁变成“应援场”，如此高调“出圈”，值得商榷。

在偶像工业的发展和情感消费主义之风的双重加持下，线下粉丝活动日渐增多，难免有粉丝在较大情绪波动下，降低对自身行为的约束。“粉丝机场接机妨碍旅客通行”“粉丝活动应援造成大量垃圾留存”……此类事件频频曝光，不仅严重影响相关偶像的公众形象，更给粉圈集体贴上了“疯狂”“极端”等负面标签。近年来，各方都在规范粉圈管理上展开积极探索——众多粉丝后援会纷纷开展“圈地自萌”等号召，不少明星工作室也通过拒绝线下接机等行为，对粉丝线下活动内容进行限制，以此对粉丝行为进行正向引导。

客观来讲，由于粉丝与偶像存在彼此成就、相互影响的联动关系，大多数粉丝出于“粉丝行为，偶像埋单”的考虑，在各方的努力下，都有意识地加强自身约束。但从此次高铁应援事件中不难看出，对于部分粉丝，非理性的自我驱动并不能对其行为进行有效约束，还当通过有效的规范，借助外部力量实现管控。