抗洪救灾不是“网红”蹭流量的背景板

来源：新京报

在此次京津冀强降雨抢险救援中，北京市房山区蓝天救援队队员王宏春和刘建民不幸牺牲。消息传来，人们纷纷表达悲痛之情。

但不和谐的一幕还是发生了。据《中国青年报》报道，两位救援人员牺牲后，一些互联网博主、“网红”打听到其居住地，“拿着点东西、拿点钱就上家里去了，还要拉着家属照相，有人还会问一些刺激的问题”。房山区蓝天救援队队长陈海军透露，“本来家属就痛苦”，有的博主还会在逝者家门口开直播，“嘻嘻哈哈”。

两位队员生前一贯不接受馈赠，家属也希望能够简单地料理后事，希望英雄可以“干干净净地走”，因此也谢绝了社会上的个人、单位、企业和基金会等的捐款、捐物等，不希望被打扰。

但嗅到了“商机”的“网红”，没有放过这个蹭流量的机会。哪怕是逝者，哪怕家属已公开告知，他们依然以“善意捐助”的名义蜂拥而至，甚至不惜蹭逝者的流量。对于这种突破公共伦理底线的行为，必须予以谴责、规制。

而利用天灾来博流量，几乎从灾情发生之初就开始了。据一位刚从涿州洪灾现场撤离、尚在返程路途中的子鹊救援队创始人介绍，救灾现场有人救灾，也有人在摆拍。“有号称来救援的人，带了一艘只能乘坐4个人的小船，一个驾驶手，一个操作手，还特地带了一个人专门拍摄，留给救援的就一个位置。什么没干，先把机位放好，摆出一副正在救人的样子”。

他的表述也得到了印证。就在前两天，也有一段摆拍作秀的事件在网络上曝光：在涿州救援现场，两名男子带着一名老年人在深水区疑似摆拍作秀，还穿着红色救援背心。事件一经曝光，即引发了公愤。

救灾是严肃的，牺牲的救援人员令人痛心。这些闻风而动的“网红”，既有可能干扰正常的救灾秩序，无疑也是伤害人们的情感和良知。而且，利用公共事件蹭来的流量，无关社会公益，不过是服务于个别“网红”涨粉、引流的需要。这是一种病，也是一种恶，该治。

7月10日，中央网信办发布《关于加强“自媒体”管理的通知》，其中明确要求“不得消费灾难事故”。可见，这些如跳梁小丑一般的“网红”，已经触及了网络管理的红线。明知故犯，必将为此付出沉重的代价。

事实上，当一些重大灾情发生后，“网红”一拥而上已经不是个例，几乎快变成“次生灾害”的一种了。2021年河南郑州发生暴雨灾情时，就有一批“网红”逆行进入灾区，表演发放物资、“慰问群众”等博取关注。

此事当时也引发了轩然大波，随后有短视频社交平台发布公告回应称，将严厉打击利用河南灾情发布视频蹭热度、消费灾情等行为。

可见，这种现象已有一定的普遍性，成了不少“网红”屡试不爽的套路之一。因此，短视频平台也应当总结经验，及时启动应急预案，对消费灾难事故的短视频、直播进行针对性管理，第一时间扑灭苗头，避免类似视频在网络上被传播、炒作乃至效仿。而对于情节严重、涉嫌违法的行为，监管部门不妨也及时介入，依法依规予以严肃处置。

洪水无情人有情。此时“网红”也好，围观的网民也罢，都应有所节制，保持对社会道德与伦理的基本尊重。在抢险救援面前，不需要这样的流量、热度。