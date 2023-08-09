避灾遇酒店涨价、网红摆拍作秀 抗洪救灾不容乱象搅局

来源：法治日报

作者：孟伟

这几天，受强台风“杜苏芮”环流影响，京津冀、东北地区发生了洪灾，牵动着亿万中国人的心。一时间，各方救援力量奔赴受灾严重地区开展救援，这中间上演了很多令人感动的暖心故事。但在抗洪救灾中，也发生了一些令人心寒的事件，引发了社会广泛关注。

一是市民避灾遇酒店涨价。洪灾肆虐，许多人暂时失去了家园，为了给当地减轻压力，一些群众自发到邻市酒店暂时避灾。岂料个别酒店竟然把前来避难的群众当成“韭菜”，原本标价120元每晚的标间次日续费就涨价了约25%。这种坐地涨价的行为无异于趁火打劫，实属不该。

二是有网红在抗洪救灾一线摆拍直播添堵添乱，击穿道德底线。据媒体此前报道，救援人员在抗洪救灾现场发现了令人震惊的一幕：两名男子带着一名老人在深水区摆出各种姿势拍摄视频或照片。救援队历经千辛万苦搭建起来的救援通道，竟然被这些网红当成蹭流量的场所。除了拉上老人作秀，还有个别网红在救援现场搞起了直播，一度造成交通堵塞，影响救援进度。这些人特意来到救援现场，不为救援帮忙却借机炒作自己，良心何安？

三是有网友发帖称一地居民索要30万元撤离费才肯配合疏散，倘若属实，则让人大跌眼镜。由于本次暴雨洪灾严重，部分地区被划为泄洪区。当地政府及时通知居民进行撤离，并安排了专车和专人接送。然而，有些居民表示自己绝不会撤离，还在短视频平台上发布相关视频，批评村干部的劝告，公然煽动其他群众拒绝撤离。而当水势真正威胁到他们时，这些人又开始卖惨，抱怨救援速度慢，甚至造谣诽谤干部。套用网友说法，不知是政府保护得太好，还是人性自私贪婪。

应该看到，这些乱象不仅干扰救援行动，而且涉嫌违法违规。灾情期间酒店涨价、哄抬物价等行为，违背价格法的相关规定；一些网红借抗洪蹭流量摆拍则违反了《网络信息内容生态治理规定》等法律规定；而索要巨额补偿款的行为也在法理上难以得到支持。对于蓄滞洪区内居民因蓄滞洪遭受的损失，国家会根据损失情况按照《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》进行相应补偿，倘若漫天要价，且以此为条件拒绝撤离，法律也不会默许纵容。

法治社会没有法外之地，做好当前防汛抢险救灾工作和灾后重建工作需要法治护航。为保障洪涝地区重要民生商品和服务市场价格基本稳定，制止哄抬价格等价格违法行为，维护消费者合法权益和市场秩序，8月5日，国家市场监管总局发布公告明确指出，不得捏造散布涨价信息、不得囤积居奇、不得串通涨价、不得价格欺诈等，各级市场监管部门将加强执法检查，依法查处各类价格违法行为；对情节恶劣的典型案件，将依法从重处罚并公开曝光。北京市门头沟区、房山区也发布通告，严厉打击拒不执行在防汛抢险救灾紧急状态下人民政府依法发布的决定、命令的行为；严厉打击利用微信、微博、抖音等网络平台制造传播谣言、编造险情和疫情的违法犯罪行为，等等。这一方面为整治洪灾中的各种乱象提供了依据，另一方面也给想利用洪灾博眼球、牟取不当利益的人敲响了警钟。

当然，想要改变甚至杜绝这些乱象，还是需要我们所有人都能自觉地遵规守法。作为普通公民，或许我们不能像专业救援力量那样始终冲在一线，但我们可以积极配合地方政府的决策部署，一起抵御风浪、重建家园，守住底线，绝不添乱。