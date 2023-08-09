打擦边球的“猛男营销”一不小心就会翻车

来源：中国青年报

作者：土土戎

据法治网报道，近日，在某短视频平台上，茶饮品牌推出的猛男变装话题，累计获得20多亿次的曝光。这些巨量播放的变装视频，大多由大量高颜值肌肉男提供，他们手捧奶茶，姿态各异。不少茶饮品牌纷纷与各类颜值身材博主合作，加入了这场“男色营销战”。

在直播间评论区，有网友表示：“现在已经开始企图用美色来让我下单了吗？”爱美之心人皆有之，男性的美也是一种美，也具有吸引力。茶饮品牌的目标受众大多以女性为主，利用外形出众的男性来吸引潜在消费者，不失为一种营销策略。

不过，直播间里的“男色营销”，与传统广告中的男性形象又不完全相同。他们往往不光长相帅气，而且身材健硕，在直播过程中常常热衷于展示自己的肌肉和力量感。例如，某饮料品牌邀请男模在直播间健身，还上架直播间“蹦迪票”，拍中的网友可以和模特团在直播间共舞30秒。这就是网上俗称的“猛男诱惑”风。当然，也有品牌走“年下风”，让年轻帅气的男主播在直播间又唱又跳，不时恳请“姐姐下一单”“姐姐支持一下”。

不久前，云南西双版纳一“猛男餐厅”被查处。在曝光视频中，“猛男”嘴对嘴喂食顾客、半裸上身肌肉男跳舞、邀请女观众贴面互动……一系列出格行为令人大呼“辣眼睛”。随后，该餐厅因违反《营业性演出管理条例》有关规定，被当地旅游局责令停止演出、没收违法所得、并处违法所得十倍的罚款，其《营业性演出许可证》也被吊销。

直播间营销虽然尚未发现如此低俗的行为，但也有一些表演有打“擦边球”的嫌疑。在男色营销“卷”起来的风潮下，一些商家为了“脱颖而出”，试图挑战尺度搏出位。但实际上，对于某些具有挑逗性的表演，已有网友表示太“油腻”。那么，直播间营销当如何把握住尺度？无非是尊重公序良俗，尊重公众的感受，不要用庸俗的噱头来制造生理不适。

有时，审美与低俗之间，可能只有一步之遥。把握住这种边界感，既是遵循法律法规的要求，也是守住品牌形象的底线。归根结底，任何营销都不仅是销售行为，更是品牌形象的塑造和宣传。试图通过打“擦边球”来走捷径，一不小心就有可能“翻车”。

此前，某网红茶饮品牌把“捡篓子”(长沙俚语)和“官人我要”印在杯子上，在泡茶指南中用上了“宽衣解带”等文案，就曾引起网友的不满。实际上，这就是想通过打“擦边球”来吸引眼球，没想到逾越了边界，滑向低俗的泥淖，让人不适，品牌形象也因此大打折扣。

无论何种营销都应尊重公序良俗。直播间再热闹，网友是否埋单，最终还是要看产品本身。对此，商家还得练出定力，守住底线，别被一时的流量迷了眼。