关注高校就业数据，更要关注就业质量

来源：中国青年报

作者：李晓鹏

近日，中国教育部启动了2023年高校就业数据核查工作。虽然这项工作几乎每年都要进行，但今年的动作显然要大得多。日前，教育部专门下发2023届高校毕业生就业数据核查工作通知，召开各省教育部门核查部署会议进行动员，并派出多个工作组，赴各省开展专项核查。工作组以直奔主题、直插一线的方式，深入高校、院系，采取数据核验、抽查、现场约谈等方式，目的就是为了严查就业数据弄虚作假。

近段时间，部分高校就业数据造假引发广泛关注，构成了这轮核查的社会背景。与此同时，教育部高度重视就业数据的真实性，也有深刻的内在逻辑。就业数据是衡量高等教育办学的一把标尺，其高低直接影响到后续的高考招生、专业设置、教学培养方案的制定、教学水平的评定等等，对于高校来说至关重要。

与此同时，就业率也是社会经济发展的关键指标，“就业是最大的民生”。大学毕业生有较高的就业数据，就会增加整个社会的就业率，反之亦然。由此，大学毕业生的就业数据以及准确性就显得尤为重要。

不过，关于这项工作，一大矛盾点在于：就业率的高低并不完全取决于高校本身，同时也取决于宏观经济，甚至更多取决于宏观经济。以就业市场的眼光看，大学生是完全的新增劳动力，缺乏实际经验，没有多少资源，需要较长的适应期。当业务扩张的时候，业务单位愿意招大学毕业生，也愿意花资源来培养。但是，一旦业务单位面临经济收缩期，矛盾就会凸显出来。当前的就业形势就是：体制内的考公考编以及编外招聘都名额有限，不可能有大规模增长，作为提供就业岗位的主力，民营企业则普遍处于复苏前期的过渡阶段，尚无太强的就业吸纳能力。

在毕业生的微观层面，也有许多因素制约了就业率的提升。在教育主管部门统计就业率的时段，有相当比例的学生还没有“上岸”。当前，高校毕业生中的很多人，都会去考公、考编、考研，如果没有成功考中，其中相当一批毕业生会选择二战、三战乃至“流动战”。依照最新政策，冠病疫情期间的大学毕业生可以保留两年的应届生身份，以便考公考编。为了这个应届身份，许多学生宁可不就业。用人单位也很强势，往往会对毕业生采取“试用”“实习”的形式来考察，两三个月之后再决定是否签约。毕业生在缺乏议价能力的情况下，有的能顺利签约，有的则变成了“免费劳动力”。这个时间段正好错过教育主管部门统计的时间节点。另外，也有一些家庭条件较好的毕业生，会选择类似国外“gap(间隔)”一年的方式，到处体验人生，并不急着就业。

在这种形势下，高校的就业工作确实面临很大压力，有时为了交差，就会采取一些错误手段，把数据“做”起来。比如，教育部文件中提到的“四不准”“三不得”，就比较典型。就业率数据十分重要，其准确性事关高等教育的办学根本。有关部门一方面确实有必要对数据进行核准，另一方面也可以采取行动，帮助面临窘境的高校改善就业状况。

选择一所大学，就是在选择一段人生经历，毕业后的就业去向，更会影响长期的人生道路。因此，各方对待就业问题，都应秉持长期主义的观念。高校应当更加重视学生职业规划课程。但是，目前该课程的课堂教学时间比较多，走进用人单位参观考察交流的时间比较少，学生很难对就业有清晰的感性认识。我们现在统计的就业率，是在当年的8月和12月各统计一次。但真实就业市场的情况是，当年的大学毕业生，很多人要到一年以后才能确定自己的最终去向。面对统计的时间节点，学校往往会催着学生随便去签一个就业去向，学生之后的发展，就往往顾不上了。所以，真实的就业状况，应该用比较长的时段来观察。一年以后的就业情况，10年以后的成才情况，就业专业的匹配度情况，这些，都比简单的就业率统计更能说明问题。

作者系浙江大学城市学院新闻系主任