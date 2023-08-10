年轻人已成养猫主体人群：“看见它，再疲惫的心也被治愈了”

来源：广州日报

如今，宠物猫越来越常见。走在大街上，时不时就看到有年轻人背着猫包走过，猫猫从猫包的透明罩露出可爱的脑袋，简直要把人的心融化。

据《2022年中国宠物行业白皮书》最新数据，2022年中国饲养犬猫的人群数量达到7043万人，较2021年增加2.91%。2022年全国城镇养犬人数为3412万人，养猫人数为3631万人，养猫人群已超过养犬人群，较2021年同比增速达12.59%。

猫不用遛，一碗水、一碗猫粮再加一个猫砂盆就可以让它活得很好，这也许是猫更受宠的主要原因。而年轻人也借着照顾猫咪，有了更多价值感和责任感。

数字说猫

二三十岁的年轻人在养猫者中占比超六成

其实，根据《2021年中国宠物行业白皮书》，宠物猫的数量在2021年就已超过了宠物犬，成为人们饲养最多的宠物。报告显示，2021年，中国城镇家庭中宠物猫的数量约是5806万只，按照2020年全国共约有49416万户家庭(数据来源：2021年公布的第七次全国人口普查数据)计算，平均约每8户家庭就拥有一只猫。

此外，根据《2022年中国猫科诊疗报告》，20-30岁的年轻人为养猫主体人群，占养猫者总数的62%。

宠物猫主要通过购买交易获得，占比达44%，其中通过线下宠物店购买的占比最高，达20%；从其他养宠人士处购买和线上购买的分别占比18%和6%；此外，27%的宠物猫是通过收养获得。

76%的宠物主都把猫当作重要的家人、亲人甚至是孩子；16%的宠物主把猫当作朋友、伙伴、排解负面情感的倾诉对象；7%的人认为猫咪就是宠物，无特定角色定位。

根据《2022年中国宠物消费报告》，2022年中国城镇宠物(犬、猫)消费市场规模为2706亿元，较2021年增长8.7%；宠物犬消费市场规模增长有所减缓，较2021年增长3.1%；宠物猫的消费市场规模持续稳定扩大，较2021年增长16.1%。

心理学者说猫

猫咪让异乡打拼的年轻人不再孤独

如今的猫咪不仅出现在家庭里，还出现在不少个人工作室里。位于广州天河科韵路的和谐心理工作室里有一只人见人爱的布偶猫，名叫“豆豆”。几乎所有的咨询师和来访者来到工作室里，第一个要见的就是豆豆，它是大家心目中的明星。

广东省应用心理研究会常务理事徐嘉莉博士告诉记者，许多来访者都喜欢和“豆豆”玩。通过和猫猫相处，他们更容易摆脱痛苦和悲伤的情绪。“这并不是说养猫就能治愈抑郁症，但它确实起到了缓解抑郁症的作用。”

“我身边很多年轻人爱养猫，大家都是独自一人在大城市打拼，猫猫是个伴儿。”“一个人上班，一个人下班，住所空荡荡，孤独感如影随形，有了猫咪就不一样了。”养猫让自己不再孤独，是许许多多年轻人的真实体验。

心理学者认为，根据马斯洛需求层次理论，一个人需要有归属感和被爱的满足感，才能感觉到舒适。而在现实中，年轻人在异乡打拼，父母、亲朋不在身边，想与一个人建立亲密联系并不容易。这时猫咪的出现，就在一定程度上弥补这种归属感与爱的缺失。

年轻人说猫

养猫与都市年轻人的生活方式更契合

在领养加菲猫“甜筒”之前，从事IT行业的夏冰(化名)从来没有想过自己要养小宠物，但他渐渐留意到，身边很多朋友养了猫，看着朋友圈里大家秀猫的图片，他心里痒痒的。终于有一天，他跑去宠物店领养了一只猫咪，生活从此改变了。“每天下班一开门，‘甜筒’就凑过来冲我喵喵叫，看见它，再疲惫的心也被治愈了。”

和养狗相比，猫咪对年轻人的吸引力其实更在于“轻松”二字。年轻人每天都很忙，空闲时间少，而猫咪不太需要人的陪伴，只要准备好水和猫粮，还有一个猫砂盆，它们就可以活得很自在，这样的习性和年轻人的生活方式更契合。

“如果将养猫付出的时间与精力比作驾驶一辆小型车的话，那养狗付出的时间与精力就相当于驾驶一辆陆地巡航舰。”夏冰的好朋友罗佳养过狗，现在在养猫，对比之下更有体会。

徐嘉莉博士还表示，养猫同时有利于年轻人的社交。养猫的人越来越多，彼此就更可能聊得起来。“两个原本八竿子打不着的人，因为都养猫，就可能会有更多话聊。”

在海珠区一家宠物医院工作的小蓓告诉记者，有些带猫来看病的年轻人就是这样彼此认识的。“聊一聊日常养猫的心得、猫咪的身体状况、猫咪的可爱举动……”不少年轻人通过养猫结下了友谊。

也有不少动物救助组织人士认为，养猫能培养一个人的爱心、耐心，同时也能缓解年轻人的情绪压力。“不过，不要因为一时兴起就去领养一只小猫，因为猫咪是一条生命，并不是玩物。”他们提醒，年轻人在享受猫咪陪伴的同时，也一定要对猫咪负起责任来。