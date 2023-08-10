海河流域洪水能否顺利经天津入海？

来源：新京报

海河流域的强降雨带来超400亿立方米的降水量，造成北京、河北部分地区严重受灾。中国水利部3日发布汛情通报，判定海河发生流域性大洪水。

作为海河流域下游的天津，洪水能否顺利入海，最后一关牵动人心。

8月8日，天津市委书记陈敏尔在滨海新区检查防汛抗洪救灾工作时指出，当前，海河流域洪水继续推进，天津市防汛抗洪救灾工作仍处在决战决胜的关键期。

关注1 海河水系

海河流域总面积达30余万平方公里

当官方通报海河流域发生流域性较大洪水，北京、河北部分地区严重受灾之时，不少人开始担心，天津承受得住吗？

海河水系有五大支流，即北运河、永定河、大清河、子牙河、南运河。这些支流呈扇状分布，最后汇集于海河干流。海河干流长度虽然仅有70余公里，但作为海河水系的尾闾，像扇柄一样承载着上游来水，经天津城区东流入海。“九河下梢天津卫”，便是旧时人们对海河各支流汇集于天津的形象称呼。

海河流域总面积达30余万平方公里，历史上，五大支流的洪水全部要经过天津的海河干流汇入渤海。天津面临的风险可想而知。据史料记载，1404年至1948年的500多年间，天津有记载的水灾就有72次。1963年8月，海河流域发生了特大洪涝灾害，九河下梢的天津遭受上游洪水的严重冲击。

“根治海河工程为海河流域部分支流水系开辟了新的入海通道，不再是只能走天津城区，天津的压力就小了很多。”中国水利水电科学研究院副总工程师程晓陶向记者介绍。

关注2 根治海河

独流减河、子牙新河、

永定新河等分担干流负担

程晓陶提到的“根治海河”，正是1963年海河流域洪涝灾害之后，毛泽东主席作出的部署。

随着根治海河工程的推进，在天津的南北侧逐年扩挖了独流减河、子牙新河、永定新河、潮白新河等多条河道，改变了过去各支流全在天津附近汇合入海的情形。

由于海河流域持续行洪过程，目前，天津市境内永定河、大清河、子牙新河等重点行洪河道持续高水位运行。这三条河道正是天津承载洪水的主要河道。

天津市水系和水利枢纽图显示，永定河来水原则上经过永定河泛区与北运河汇聚，过屈家店枢纽，入永定新河，途中经过淀北、西七里海两处区域，与潮白河在宁车沽防潮闸汇聚后入海。

子牙新河来水过河北献县枢纽后，由静海区南端入天津，经滨海新区，由北大港新、老马棚口之间的海口枢纽入海。

大清河来水经过东淀蓄滞洪区，则有两条路入海：一条是从独流减河进洪闸，经独流减河从滨海新区大港入海，另一条是从西河闸进入子牙河，在天津市区与海河汇合，经海河干流从大沽口入海。

水利部海河水利委员会水旱灾害防御处处长杨志刚日前在集中回应热点问题时表示，这些年扩挖的河流都在发挥作用，总体来说，洪水可以绕城而走。

关注3 洪水下泄

此次约25亿立方米洪水从天津下泄

海委水文局情报预报处副处长、首席预报员杨邦在接受新华社采访时表示，此次海河流域洪水大约会有25亿立方米从天津下泄。

据天津市水务局8月8日通报，大清河每天保持5746万立方米的下泄水量向独流减河行洪，已累计行洪3.04亿立方米，独流减河累计下泄入海2.96亿立方米。

永定河每天保持1700万立方米的下泄水量向永定新河行洪，已累计行洪1.15亿立方米，永定新河累计下泄入海9.86亿立方米。

根据河北省水文测报，8月8日，河北省滹沱河黄壁庄水库下泄流量与前一日持平，子牙河水位保持稳定，子牙河洪水已通过滨海新区子牙新河向下游行洪。

杨志刚介绍，天津北面的永定河行洪趋势总体平稳。永定河泛区是永定河中下游用来调蓄洪水的地方，洪水经泛区调蓄后，经屈家店枢纽退入下游的永定新河，从北塘入海。由于永定河泛区体量比较大，洪水在泛区内慢慢衰退。总体而言，永定河洪水可控，行洪安全。

“现在盯防的关键是海河水系支脉之一大清河的洪水。”杨志刚表示，大清河的盯防关键在东淀，东淀是一个狭长的蓄滞洪区，既有行洪的功能，也有蓄洪的功能，预测总共至少有10亿立方米的水进入东淀蓄滞洪区，“目前，大清河洪水主要走独流减河，守卫天津城区防洪安全的西河闸非特殊情况不轻易开启，所以，有西河闸守卫天津市区安澜，洪水不会进入海河流过中心城区。”

根据最新洪水测报，8月9日2时至6时，大清河台头段水位达到6至6.1米，独流减河进洪闸下泄流量达到1250至1300立方米每秒，大清河水位和下泄流量均达到本次行洪的峰值。

而独流减河的设计泄洪能力是3600立方米每秒。“此次经独流减河过闸的最大流量也就是其设计能力的三分之一左右，虽然东淀在进洪，但有独流减河同时向海排洪，东淀蓄滞洪区的水位不会特别高。”杨志刚表示。

杨邦在集中回应热点问题时表示，如果不再降雨的话，大清河东淀洪水需要两个月以上才能消退。永定河虽然水量相比大清河少，但是蓄滞洪区主河槽过流能力有限，预计也需要两周以上的时间。

关注4 洪水排海

科学调度洪水排海需防止海水倒灌

据天津官方通报，在永定新河防潮闸，20孔闸门已经全部开启，正在全力排水；独流减河防潮闸，已开启全部22孔闸门。此外，上游洪水已于8月8日抵达滨海新区子牙新河，正在下泄入海。

然而，入海口的防潮闸并非“一开了事”。由于地势低洼，在大海潮汐作用下，天津曾数次发生海水倒灌回海河的事件，给当地造成严重灾害和损失。

程晓陶介绍，洪水排海需要科学调度，预防海水倒灌问题。杨志刚也表示，要在海水退潮的时候开闸放水，防止海水倒灌。

据央视报道，早在8月1日凌晨，永定新河防潮闸就已经根据潮汐提闸放水，提前腾空河道。工作人员表示，会根据潮位及时调整闸门起闭，防止海水倒灌。

海委海河下游管理局独流减河防潮闸管理处处长邢军介绍，从7月28日海河下游局启动四级响应以来，防潮闸的职工加强24小时在岗值班值守力量，每天逢低潮两次运行防潮闸下泄洪水。“当潮水上涨，防潮闸闭闸挡潮；当潮水下退，防潮闸22孔闸门全部开启，全力下泄大清河水系的洪水排入渤海。”他表示。

对于天津市后续的防汛抗洪救灾工作，陈敏尔指出，要千方百计用好行洪泄洪能力，统筹考虑上下游、左右岸、干支流，科学调度水利工程，畅通洪水下泄通道，全力保障群众安全、行洪安全。