自驾车队失联事件引关注 罗布泊无人区究竟有多危险？

来源：华西都市报

不久前，“自驾车队进入罗布泊无人区多人失联”事件引发全网关注。7月29日，甘肃敦煌警方及新疆若羌警方发布通报称，自驾进入罗布泊的失联者已不幸遇难。

业内人士称，新疆罗布泊国家级野骆驼自然保护区夏季高温，地表最高温度可达70摄氏度左右。2017年以来，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局曾多次发出通告：“严禁一切社会团体、单位或个人进入保护区开展旅游、探险活动，一经发现将依法予以处罚，情节严重的将追究刑事责任”。

罗布泊究竟有多可怕？华西都市报、封面新闻记者采访了新疆文物考古研究所研究馆员、克亚克库都克烽燧遗址考古队领队胡兴军。胡兴军曾参与小河墓地考古发掘工作，在提到罗布泊时，他用了“很危险”三个字总结。

七八月一切活动都要停止

胡兴军大学毕业后第一年就参与了小河墓地发掘，之后又多次参与罗布泊地区的考古工作。他告诉记者：“沙漠地区夏天炎热，就拿克亚克库都克烽燧遗址的考古工作来说，7月和8月是不干活儿的。这时的沙漠地面温度在60摄氏度以上，甚至接近70摄氏度，根本干不成活。”

不仅白天温度高达70摄氏度，即便是进入夜晚，最热也可能达到40摄氏度左右。“这个温度不仅人受不了，车也受不了。7月份进罗布泊，再好的车都要出问题，比如说发动机很可能因为高温出故障，或者出现一些其他连锁反应。”

由于罗布泊地区是野骆驼国家级自然保护区，国家有明文规定不允许随便进入：“像我们专业做考古调查工作的，要进入也需要经过层层审批才行。这次驴友擅闯是很危险的。”胡兴军说。

即便是拿到了审批手续进沙漠考察，考古工作者们也会选择秋天进入，因为秋天天气不会那么炎热，而且他们会带上卫星电话、足够的水、专业的救援设备等，以保证自身的安全。最重要的一点是，考古队会选择一名非常有经验的领队，遇到事情不能慌乱，必须服从领队的指挥。

沙漠中考验的并不是车技

在沙漠里开车，最常见的问题就是陷车，这并不是车好以及开车的技术好就能解决的问题，在沙漠中开车最重要的是经验。

胡兴军告诉记者，在新疆考古队，即便是很有经验的老司机，进了沙漠也会专门抽时间去练车，积累更多的沙漠开车经验。

曾经参加过达喀尔拉力赛，有着多次环塔拉力赛经验的车手梁钰祥在接受华西都市报、封面新闻记者采访时表示：“沙漠里面开车跟普通路面完全不同。进沙漠的车必须要放气，否则根本跑不动，但是普通人并不知道这一点。”

在沙漠里陷车是很常见的事，梁钰祥记得在参加达喀尔拉力赛时，即便是在大本营里，路面已经有了一定的坚硬度，还是会有一些车辆陷入沙坑。另外，在环塔赛场上，用石头烤鸡蛋，在车子阴影下乘凉是家常便饭。梁钰祥说，曾经有一次因为沙地太热，当他从车上下来时，鞋底立刻就被滚烫的沙子烫脱了胶，可见夏天的沙漠有多可怕。