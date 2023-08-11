反腐风暴卷动医药圈：“药代”集体隐身

来源：顶端新闻

作者：张逸菲、苏梓晴

工作几年，医生张婷已能一眼分辨出哪些人是医药代表(下文简称“药代”)——他们通常背一个不大不小的包，衣着得体，混迹在患者中间，看似不起眼。

但眼神出卖了他们。相较于患者求医问药的无助惶恐，药代在见到科主任时，眼里透着高兴和精明，可随着近期反腐风暴卷动医药圈，药代、医院、协会医学院等牵涉其中，“已经有一段时间没见到（药代）了。”

药代集体隐身

药代新人江梦的日子有点苦。去年她在医药公司实习过，知道药代收入不错。当时带她的老师说，“好好干，积累资源，很快就能实现财务自由。”

今年刚毕业，她应聘成功，成为一名药代，却没想到遭遇行业“寒冬”——医疗界掀起反贪风暴，刚刚通过产品知识培训，正摩拳擦掌准备参加科室会议培训的她被通知：公司所有药代，暂停与医院和医生的接触联络。

今年5月，中国国家卫生健康委员会、教育部、工业和信息化部、公安部、财政部、商务部、审计署、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局、国家药品监督管理局等部委联合印发了《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，重点整治行业招投标、行业学会协会、药企与经销商及医药代表、医保基金、招财信用评价、医务人员“九项准则”、红包和回扣、涉税违法等各类违法违规行为等八大重点工作。

这对药代的影响首当其冲，秦琴脱离药代圈一段时间，这几个月，她发现原来圈内的同事们不活跃了。

他们的朋友圈再没充斥着各种学术会议的通知，甚至有人干脆设置“三天可见”。秦琴听到了风声，找原同事约饭探听情况，“工作全暂停，最近太敏感，问到业内最新情况，都摆摆手，讳莫如深。”

学术会议可能存在利益输送

医疗反腐力度还在进一步扩大，从行动上来说并非小打小闹。

7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议，指出要以监督的外部推理激发履行主体责任的内生动力，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。国家卫健委会同教育部等九部门联合召开会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中治理工作。

连月来的全国各地医院院长、书记的“落马”，更让“医药江湖”风声鹤唳。据不完全统计，今年以来，全国共有160名左右的医院院长、书记接受调查，原因多涉及通过在药品采购、医疗器械及耗材采购等事项上为他人谋利、收受贿赂。

医生张婷很久没在医院见到药代了。“近几年已经有所收敛了，前几年，药代能大大咧咧坐在医生办公室等，要么专挑夜班时间来，给关系熟的大夫送送红包。”

在这次风暴之前，哪怕各医院立牌明令禁止药代进入，张婷也知道根本防不住。工作几年，她已能一眼看出谁是药代，与普通患者类似，打扮毫不起眼，背着个包，“一见科室主任，两眼放光。”

连日来，各地医学会屡屡延期或取消的各类学术会议，也令医疗反贪风暴愈演愈烈。

秦琴透露，一些学术会议的确存在医生和药企药代利益输送的行为，“可以多少通过会议内容判断，也不能一棍子打死。”

“如果会议内容紧凑，都是学术交流，且主办方提前告知，来往食宿自行承担的，一般都是正常的学术会议。”秦琴说，“举办学术会议还需要场地费用，如果主办方缺少资金，可能会以出租广告位的形式，允许厂商放置医疗设备或者耗材药品进行展示。”

如果学术会议本身是以输送利益为目的，明眼人也能一眼看出，“这类的会议交流也就是做做样子，议程还设置了参观游览甚至旅游观光。”秦琴透露，甚至有会议直接在国外举办，“药企会承担一切费用。”

医院现状：有科室手术量明显下降

对有野心的药企和药代来说，能够进入学术会议现场，是拓展资源和人脉的绝佳时机。可一旦与利益挂了钩，原本的学术交流就变了味。

据报道，有业内人士爆料，某药企一离职人员对广西一医院虚假科室会会议地点进行举报，举报信称，虚假会议通过摆拍、将讲课费“合规”给到客户，还通过会议平台，“合规”将讲课费给到科室主任。

秦琴说，药企药代圈子也很“卷”，“同为竞品，对接的医院选他不选我，一旦能有点证据，有的药代反手就是一个举报。”

“选他还是选我”的竞标现场也是火药味十足。一位仍在业内的药企工作人员透露，只要没拿到标书，哪怕之前沟通运作良好，情况也会在竞标结束前最后一分钟反转，“不要高兴太早，永远有比你有门路有资源的人，能让原本煮熟的鸭子‘飞了’。”

反贪风暴仍在持续，因受不同程度的波及，医生们也有自己的反应。南方某省省会城市一排名靠前的三甲医院医生告诉顶端新闻记者，医院的骨科和眼科手术量大幅下降，原来可做可不做的手术，现在一律不做，“受环境影响，现在医院内部质控严格，往往一台手术下来，医生挣得还没被罚得多。”

“再加上骨科和心内科使用的耗材和药品量大，现在查得严，医生做个手术畏手畏脚，也害怕出错。”该医生透露，如今各个医院都有调查组进驻，审计账目、院内巡查，“在我们医院，一些科室的医生最近轮着休假，按时下班，这在之前十分罕见。”

（为保护受访者隐私，文内均为化名）