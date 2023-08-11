网红要让补课行为“断根”，一些家长为何有担忧？

来源：“中青评论”微信公众号

作者：杨鑫宇

中国新东方杭州线下中心突然全面关闭，引发媒体关注。此事起因，是一名叫做“铁头惩恶扬善”的短视频博主，以家长身份实地探访后，曝光并举报杭州新东方违规补课。在视频中，这名把“惩恶扬善”写在网名里的网红表示：要让补课行为在浙江“断根”，“如果这家店敢开，我天天来，杭州全区的新东方、学而思，还有重点高中提前补课的行为，我全部都会去。”这番举动和言论，很快便在网上引发热议。

一方面，不乏有人将“铁头惩恶扬善”视作英雄，支持他的做法。事实上，早在这次举报补课之前，他就靠着举报海鲜店缺斤短两等线下行动，收获了不少粉丝与社会赞誉。另一方面，针对此事，舆论场上也有不少非议。尤其耐人寻味的是，在批评“铁头惩恶扬善”的行列中，有不少人都是学生家长，认为他的做法虽然合法合规，却有“不接地气”之嫌。

与“铁头惩恶扬善”之前向缺斤短两现象“开战”引起舆论普遍支持不同，这次行动引发的社会反馈，只能说是褒贬不一。对此，简单地“选边站队”，无助于化解矛盾、解决问题。

目前，当地教育部门仍在进行调查，杭州市教育局双减专班一工作人员表示，若查实为学科类培训将依法依规叫停。如果被举报的教培机构确有违反“双减”规定的非法补课行为，就理应依法接受惩治。社会也不应简单地将部分家长反对“铁头惩恶扬善”等同于反对“双减”，进而指责他们无理取闹。

2022年9月，浙江省教育厅相关部门负责人曾向媒体回应，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；对面向普通高中学生的学科类培训机构的管理，严格参照《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》有关规定执行。

有关部门推行“双减”，目的在于维护教育公平，减轻未成年人及其家长的负担。在“铁头惩恶扬善”的自述中，他之所以这么做，也是为了打击造成教育不公平的现象。从过去两年“双减”落地的情况来看，“补课热”退潮后，未成年人压力过重的情况的确有了很大改善，这说明“双减”值得长期坚持。

不过，仔细倾听家长们在最近这场争议中发出的声音，不难发现：补习班“退场”后，家长和学生的一些合理诉求需要得到倾听，如果“教育空档”不能及时得到填补，形形色色的补习班便难免“死灰复燃”。

此外，在教育公平这件事上，不同区域、不同学校、不同经济水平的家庭，也会有不同的主观认知，要真正做到“一碗水端平”，既要做“减法”，也要做“加法”。

在网上反对“铁头惩恶扬善”的声音中，有两种论调最具代表性。其一是“家长工作太忙，孩子没地方去怎么办？”其二则是“举报得了大众补课班，举报得了一对一私家班吗？”

前一种论调提出的，是实实在在的课外托管需求。有这类需求的往往是没有老人能帮忙的双职工家庭，他们未必想让孩子课外多上课，但是有把孩子托管出去的“刚需”。针对托管，浙江省已经推出了课后托管、暑期托管等政策，其他省市也有相应安排，但这些安排并不足以覆盖所有家长有需求的时段，同时也给中小学教师带来了不少额外的工作负担。对此，各地还需想方设法优化学生托管服务格局，给学生和家长更多选择，也不妨在确保“双减”成果的基础上，给社会力量提供发挥作用的空间。

相比之下，后一种论调更在乎公平。打击非法补习，本身就是为了教育公平，但在部分家长看来，如果这种打击无法对所有实质性的非法补习活动一视同仁，反而会给他们带来不公平的感觉。当下，有关部门对各类非法补习活动的处理口径是统一的，但无需讳言，不同形态的补习活动打击难度不同。越是那些收费高、服务对象少的“小班”，就越隐蔽、越难处理。如果不能管束好这类补习活动，那些经济条件一般的家庭很可能会感到焦虑，再度在子女教育上“卷”起来。

教育公平不是一道简单的选择题。面对眼前这场争议，还要多听听家长的心声。说到底，把学生和家长的合理诉求满足好，遵从科学的教育规律，才能从根本上解决问题。