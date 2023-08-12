侠客岛：医药领域反腐，要警惕某些怪论

来源：人民日报海外版旗下微信公号“侠客岛”

中国医药领域反腐这风，刮得越来越紧了。

据不完全统计，今年以来，全国已有160多名各级医院院长、书记落马，在反腐风暴下，不少药商赞助的医学会议被取消。

不管哪个领域，腐败都是见不得光、必须铲除的毒瘤。岛叔发现，随着医药领域反腐走向深入，网上竟出现了某些怪论：有的说，要真彻查，大专家被抓了，让刚毕业的小年轻看病，患者放心吗？还有的说，这样搞下去，公立医院医生为自保都跑私立医院去了，以后还能指望在公立医院便宜看上病吗？

其实，这种论调似曾相识。十八大之后，中央掀起反腐风暴，当时就有怪腔怪调，称反腐反得太厉害了会影响经济，有人甚至说适度腐败是经济的“润滑剂”……这些谬论一度还有市场。

事实究竟如何呢？最近广东省纪委监委刊发了一篇文章，文中提到，中山市坦洲人民医院原院长罗勇落马后，被查出收取设备代理商高额回扣，涉案金额近3000万元（人民币，下同，约560万新元）。砍掉回扣款和虚增的药物设备价格转嫁后，这家医院的人均就医成本下降了1400多元。

这是什么概念呢？公开数据显示，该医院每年光心血管病人就要接诊2万多人，全部科室接诊的病人数恐怕得翻好几倍。一个病人省1400元，一年能给病人和医保省多少钱？这个数字可不小。

羊毛出在羊身上。为啥一个出厂价三五元的药三转五转，到了病人手里敢卖上百元？刨除合理利润，里头有太多人从各环节中“食利”——

药厂为了让自己的药有市场，送钱给医院，医院收了这家的药，就不让另一家的同类药进来。病人没有选择权，医生也被裹挟着开一些高回扣的药，最终是病人多花钱，医保多负担。这在一段时期里竟然成了业内心照不宣的潜规则。

往小了说，这种潜规则损害的是某家医院、某个地区的整体生态。比如云南普洱，那个一台设备可以吃1600万元回扣的院长落马后，当地开展了专项警示教育和整改，数百名医务人员主动退赃。

往大了说，这种靠送回扣打开市场的做法，不仅涉嫌行贿罪，也严重损害市场公平。本来俩药效果差不多，只是价格有区别，甲公司送礼塞钱在医院打开销路，乙公司吃了闭门羹。不送钱打不开市场，这不逼着守法企业踩踏法律道德红线吗？

这类肥了少数人、让多数人埋单的潜规则，迟早要废除。打个比方，某地盛行买官卖官，明码标价，价高者得，局中人觉得挺“公平”，但对踏实干活的人公平吗？这难道不该查处吗？无论是政治腐败、金融腐败、能源腐败还是医疗腐败，说到底都是腐败。医者治病救人，祛除的是身体的病灶，对社会来说，医疗腐败这个毒瘤同样要剜除。

短时间内抓一批腐败分子，的确会在局部造成“地震”，但要的就是这种震慑效果。潜规则的脓疮被挤破，肯定会疼，但不挤破脓疮，就长不出新的健康皮肤。发现问题还久拖不决、听之任之，才是真正的养痈为患。

对积弊已久的行业问题动刀，牵一发动全身，既需要找准方式方法、把握节奏，更要找准问题背后的因果链条，比如回扣问题是怎么产生的？是集中采购制度不完善还是医院管理制度有漏洞？仅仅是个别人的问题还是体制机制有痼疾？药价高到底是因为恶性竞争还是因为公立医院自负盈亏压力大？这些都需要调研分析，标本兼治。

反腐风暴是刮骨疗毒，但要让医药领域风清气正，后续的改革措施还得跟上，以彻底铲除腐败土壤、去腐生肌。