卷完补习班，开始卷暑期研学了？

来源：澎湃新闻

作者：守一

每到暑假，有孩子的家庭总是倍感焦虑。除了往年讨论过的旅游、兴趣班、补习班，今年又开始流行研学团，花销动辄数千上万元（人民币，下同）。近期，不少家长在社交平台晒出暑期带娃账单，有的40天已经花费超过了5万元。孩子普遍的反馈却是，玩没玩好，学也没学到什么东西。

钱没少花，家长和孩子却都没收获什么好的体验，图什么？说到家长给孩子报研学团的心理，一位朋友分析得挺透彻。她之前告诉我，也给上初中的孩子报了来北京的研学团。我只好把有些研学团根本进不去北大清华、孩子只能和校门合影的新闻转发给她，建议还不如自己陪孩子逛逛博物馆、环球影城之类的。

她的回答是，也没指望研学有多好，自己在家做生意走不开，要关了店陪同孩子旅游，开销更大。而报研学班，怎么也比报旅游团安心。好歹让孩子暑假出来了一趟，有“老师”带着，同龄人陪着，多少涨点见识。

但就像新闻里的很多家长一样，虽然本就没抱太大预期，这朋友最后还是觉得钱白花了。因为这种赶场式的研学团，对孩子来说确实太不友好，没有太多互动体验，全程好像就是为了拍照打卡，给家长一个交代。很多家长的初衷本来很朴素，想让孩子放松玩一玩的同时，多少能学点东西。这种理念如果长期贯彻在生活中，其实是很好的教育理念，可是当只能短期用一个研学团的产品来满足的时候，必然就会异化，导致玩不好也学不到的结局。

说白了，无论是花钱突击上各种兴趣班、补习班，还是报名研学团，更多体现的都是家长的意志，而忽略了孩子的内在需求。有条件的家庭，让孩子出门旅行、开阔眼界，本来是好事。

可如果家长没有时间陪同，指望商业化的机构代劳，实际上就只能提供一些“标准化”的服务。为了给家长一个看起来更有性价比的结果，必然会让行程高度密集，这些形式主义的研学，还不如让孩子好好休息，或者就地去所在城市一些博物馆、公园逛逛，或许更有收获。

不同的孩子有不同的需求，教育从来都是需要因人而异。不是每个孩子都想去逛故宫爬长城，也不是每个孩子都能逛一趟北大清华就有什么收获。家长在制定暑期计划的时候，如果多问问孩子的需求，而不是总主观的“我觉得”，也许就能省去很多浪费的时间、金钱、精力。

暑假过半，很多家长在抱怨，甚至有的说“月薪3万也撑不起孩子的暑假”。教育当然是需要花钱的，可如果以为烧钱就能起到预期的教育效果，那未免想简单了。认真去统计一下，动辄上万元的暑期花销，有多少真是花到点上，又有多少是因为“别的孩子都花我们不能不花”？

说到底，这类从众的消费，苦了孩子，累了家长，还在社会上刺激更大范围的教育焦虑，可谓百害无益。

希望孩子好，是天下父母一致的期盼。可家长还是要先理性起来，尊重孩子，尊重教育规律。不要动辄被弥漫的教育焦虑刺激，盲目想花钱买个心安。在教育这件事上，单纯的花钱从来买不到心安。