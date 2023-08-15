全市禁止横幅标语：城市管理不必如此“一刀切”

来源：新京报

作者：张西流

又有地方因在城市管理中推行“一刀切”引发关注。

据澎湃新闻引述甘肃定西通渭县委宣传部微信号“通渭发布”消息，中国定西市住房和城乡建设局8月10日发布通告称，为进一步推进城市精细化管理，营造整洁有序的城市环境，提升文明城市品位，自通告发布之日起，在全市范围内，禁止任何单位和个人在一切公共设施上设置各类公益性及商业性横幅、标语。

在市场经济条件下，在信息引领社会进步的今天，无论是公益宣传还是商业广告，都已成为一座城市对外展示形象、传递信息最直观、最实用的“名片”，甚至也是城市烟火气最为生动的一部分。这其中也包括常见的横幅、标语。

初次走进一座城市的外地人，也能通过这些广告，了解这座城市，读懂这座城市。如此语境下，甘肃定西在全市范围内，“一刀切”禁止设置各类公益性及商业性横幅标语，显然并不合适。

诚然，横幅、标语等广告良莠不齐的现象普遍存在，既影响市容市貌，也损害城市文明形象，甚至还存在重大安全隐患，对其进行规范是很有必要的，这也是精细化城市管理的内容。

但一些地方也因此走向了另一个极端，要求整条街一种风格，被吐槽“丑得整齐”。就像甘肃定西此次对全市横幅标语实行“一刀切”禁止，市容也许是干净了，但城市烟火气恐怕也会随之消失。

相比之下，北京通过地方立法形式，对横幅标语和户外广告实行行政许可制度，从源头上进行规范，就保证了横幅标语等广告设置的合法性和安全性。特别是，北京还充分考虑城市不同区域功能和风貌特点，为横幅、标语等广告的创新性设计提供空间，既避免“一刀切”，也不会“千店一面”。

这显然需要城市管理者花更多心思、下更大功夫，也需要更多管理智慧。简单、粗暴地对横幅、标语“一刀切”，无疑就是一种懒政思维。这样的“一刀切”，显然跟“精细化”城市管理不沾边，也不禁让人质疑，这真是市容环境需要，还是“管理洁癖”作祟。

事实上，针对横幅、标语，一些地方也出台过类似规定，但成都等地则在相关规定中强调了“不得擅自”，并不像甘肃定西这样“禁止”得不容分说。比如，不少地方都在道路护栏上设置出行安全提示，就有其现实需要。城市管理为此留有余地，也是科学、合理的。

尤其值得注意的是，这些年来，城市管理中的“一刀切”情况，每有发生都毫无例外地招致舆论批评，类似问题至今仍不时爆出，一些地方似乎并没有吸取相关教训。

由此，一些地方“闭门造车”式的城市管理决策机制，亟须反省。城市管理跟市民生活息息相关，相关规定出台之前，多做一些走访与调研工作，征求、听取大多数市民意见和建议，是必不可少的步骤。

只有跟广大市民达成基本共识、获得更多认同，无论整治市容市貌、创建文明城市，还是发展地方经济，齐心协力才有事半功倍的效果，城市管理也就可以做到既给经济发展添翼，又为城市建设添彩。