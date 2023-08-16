毛伊岛被野火摧毁的小镇，是夏威夷的历史宝库

来源：澎湃新闻

作者：小犀

对于许多游客来说，夏威夷毛伊岛（Maui）拉海纳镇（Lahaina）是一个去热带海滩度假的胜地，但对于夏威夷的居民来说，它是历史的宝库。

它的遗产博物馆—— 拉海纳遗产博物馆（Lahaina Heritage Museum），位于当地地标性的老法院内，收藏了夏威夷原住民时期以来的文物。它最古老的建筑鲍德温之家（Baldwin Home）是19世纪的一位医生鲍德温的故居，他曾将毛伊岛从天花的流行中拯救出来。它最具特色的遗迹则是一棵有着150年历史的老榕树（The Lahaina banyan tree)，是为了纪念1873年基督教传教士的到来而种植的。

上周三(8月8日），飓风引发的野火摧毁了毛伊岛（Maui），也将毛伊岛旅游中心拉海纳（Lahaina）的大部分历史街区夷为平地。作为本次山火中心的拉海纳镇，曾是夏威夷王国故都，1962年，美国国家公园管理局将拉海纳历史街区指定为国家历史地标，镇上有超过30多处古迹，整座城市至今仍然保存着当地独特的古典气息，是一座悠闲的慢节奏城市。据相关媒体报道，包括拉海纳遗产博物馆、鲍德温之家、拉海纳榕树这些遗产以及更多的建筑都在野火中遭到损毁或化为灰烬。

拉海纳修复基金会（Lahaina Restoration Foundation）的执行董事西奥·莫里森说：“我们没有准备，没有警告，什么都没有。”拉海纳修复基金会负责这座历史悠久的小镇的14座主要历史建筑，该基金会在大火中失去了几处遗址。

包括一座广东华人的百年历史建筑——和兴会馆，这座著名的华人历史博物馆在这场大火中也未能幸免。和兴会馆由中国移民在1912年建造，记录着华人对夏威夷建设的历史贡献，也是受欢迎的华人社交和聚会场所。据相关媒体报道，1852年至1898年间，成千上万中国人来到毛伊岛。他们定居这里，帮助当地修建了隧道、桥梁和灌溉系统。会馆一楼是博物馆和礼品店，展示孙中山相关文物。二楼是“协天宫”，内置祭坛，供奉关公像。早期，此处是“洪门”弟子拜关公的忠义堂。会馆大院里还有一间厨房，大火前一直被用作放映室，供游客欣赏华人历史故事。

市中心的一棵150年历史的巨大榕树也被大火烧毁。这棵树于1873年种植在卡美哈梅哈大帝的第一座宫殿遗址上。夏威夷旅游局说，这棵榕树有城市街区那么大，沿着小镇的前街蔓延。

“鲍德温之家”是拉海纳修复基金会的主要办公场所，从新闻照片上看，它的屋顶着火后被烧为平地。房子内保存着19世纪30年代德怀特·鲍德温（Dwight Baldwin）牧师的家人从东海岸的家中远道运来的木制摇椅，他们儿子的古董贝壳收藏，以及鲍德温博士（Dr.Baldwin）——一位传教士兼医生——用来给毛伊岛大部分地区接种天花疫苗的医疗器械。

美丽的旧拉海纳法院的屋顶也完全消失了，仅存四壁，该法院也是拉海纳遗产博物馆的所在地。博物馆收藏着夏威夷的文物，为游客提供了对小镇历史的全面了解，包括其殖民前的土著时期和通过传教努力的演变，以及捕鲸业、种植园和旅游业对其发展的影响。

当地居民形容，事发时，在飓风的吹拂下，大火吹过附近的草原，咆哮着穿过这个历史悠久的旅游小镇。当地文化遗产保护机构和居民都希望，火势减弱后，岛上至少能修复一些建筑，“这是这个小镇历史上发生的最具破坏性的事情”。

拉海纳老法院大楼内的遗产博物馆

拉海纳遗产博物馆为游客提供了一个全面的，互动的方式来了解拉海纳丰富多样的历史，从夏威夷原住民时期到君主制时代，包括传教士和捕鲸时期，从种植园时代到早期旅游业。拉海纳不仅见证了这一切，而且这个风景如画的村庄在夏威夷王国、共和国、夏威夷州的发展中发挥着重要作用。遗产博物馆中“永远的拉海纳”展陈是第一次在一个地方讲述拉海纳的全部故事。

博物馆二楼平台上有一幅大型的毛伊岛地形图，触摸时会发光，以及夏威夷的历史年表和曾经在法院上空飘扬的1898年夏威夷王国旗帜。沿着一楼的走廊展示着20世纪初拉海纳遗址和场景的黑白照片，令人心酸。展品中还包括一个触摸屏和关于夏威夷群岛座头鲸国家海洋保护区的视频。因为拉海纳平静的水域是北太平洋座头鲸的出生地和繁殖地。

鲍德温之家：夏威夷村庄的传教士生活

鲍德温之家是毛伊岛上最古老的房子，是历史悠久的拉海纳中心的标志性建筑。最初的四个房间，单层结构是由Ephraim Spaulding牧师在1834-1835年间建造的，当时被称为“传教士大院”。从这个区域可以直接看到拉海纳码头和捕鲸船停泊的锚地。

当Ephraim Spaulding牧师在1836年生病并回到马萨诸塞州时，一位医疗传教士德怀特·鲍德温牧师和他的家人搬到了这所房子里，毛伊岛拓荒者的传奇开始了。

新婚燕尔的鲍德温和妻子夏洛特·福勒乘船从新英格兰出发，绕过南美洲的合恩角，经过六个月的航行，最终到瓦胡岛。他们首先被派往夏威夷岛，于1835年抵达毛伊岛。这对夫妇有八个孩子，都出生在夏威夷，尽管有两个孩子在三岁前死于痢疾。

随着他们家庭的扩充，房子也在变大。1840年，增加了一间卧室和一间医学书房，1849年，整个二楼完工，就是现今所看到的结构。房子面对着来自海洋的盛行风，前面有较大的窗户，由24英寸厚的墙壁和高高的天花板组成，保持室内凉爽。

鲍德温一家在拉海纳过着忙碌而充满活力的生活，他们向疲惫的旅行者和船长敞开家门，让他们在这里过夜。他们经常在家里接待夏威夷王室成员和来访的领事，这里一直是一个熙熙攘攘的活动中心。

鲍德温牧师和夫人在拉海纳住到1868年，然后搬到瓦胡岛，在女儿附近退休。夏洛特·鲍德温在67岁时去世，德怀特·鲍德温活到了88岁高龄。

1967年，鲍德温家族的继承人将鲍德温之家转让给了拉海纳修复基金会。在仔细的文献和考古研究的基础上，它被恢复到19世纪中期的设计。里面有原始照片和文物，以及代表19世纪50年代的捐赠家具。鲍德温之家博物馆被记录在美国国会图书馆的美国历史建筑调查中。它将永远留在公共领域，作为对鲍德温博士及其对毛伊岛社区作出杰出贡献的诚意致敬。

拉海纳榕树：它是如何形成的

在拉海纳市中心的法院广场上，占据主导地位的是最引人注目的巨大榕树。它的周长有四分之一英里，像章鱼一样的四肢向外伸展，向周围的街道和建筑物散布着一个由树枝、树叶和气根组成的巨大网络。它非同寻常，几乎是超现实的，它看起来更像是蒂姆·伯顿电影中的神奇道具，而不是现实生活中的一个有机体。这个“巨人”是如何在拉海纳这个小港口扎根的？故事是这样的：

这棵树于1873年种植在卡美哈梅哈大帝的第一座宫殿遗址上。它现在有60多英尺高，除了巨大的原始树干外，还有46个主要树干，树荫近三分之二英亩。毛伊县树艺师委员会精心维护这棵雄伟树木的健康和形状。它是整个美国最大的榕树。近年来，法院广场更名为“榕树公园”以示纪念。拉海纳修复基金会负责管理公园的场地。

多年来，拉海纳榕树已经发挥了许多作用。首先，这是一个令人放松的好地方。在漫长的一天观光和购物后，几张长椅散落在大天篷下，让疲惫的双脚得到休息。这也是拍照人士的最爱。长长的、起伏的树枝和细长的树根构成了有趣的背景。今年4月还庆祝了它的150岁生日，深受游客和度蜜月者欢迎。

【本文据拉海纳修复基金会（Lahaina Restoration Foundation）官网、ART news、南方都市报等综合编译报道】