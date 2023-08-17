“立人设”是职场应对的万能灵药吗？

来源：中国青年报

作者：李丹萍

和同事、领导同坐一辆车，太尴尬不想交流怎么办？“晕车人设”的你可以上车就睡，逃避聊天。同事向你借钱，不好意思直接拒绝，如何处理？立“妈宝人设”，和对方说，“你知道，我家里管得严，回头还得吵架”，不失体面地回绝……

近日，“在职场立人设”的话题引发大众关注，被不少初入职场的年轻人奉为“法宝”。正所谓，“出门在外，身份是自己给的”，只要人设给得足够，似乎麻烦就会自动消解。

然而，“立人设”真的是职场应对的“万能灵药”吗？遇到不愿意承接的工作，我们该如何表达？

本质上是想在自己的价值观里更好地工作和生活

“离职后，你要去外地找你对象吗？”“我哪有对象啊！”离职聚餐上，90后朱宽表示自己单身，让同事们惊讶不已。毕竟在大家的印象中，朱宽一直有女朋友，二人交往多年，感情稳定。

不是突然分手，不是误解，这一切的一切都是源于朱宽的“恋爱人设”。

据朱宽的同事于三顺回忆，刚入职时，朱宽被问有没有对象，他的回答就是：“有，在外地。”平时朱宽外出游玩或吃饭，问他“和对象出去啊”，朱宽也只是笑笑，并不否认。情人节，朱宽甚至给自己定了一束包装精致的红色玫瑰花。于三顺说，快递员把花送到公司时，刚进门就喊朱宽的名字，“我们都以为这是他女朋友送的，还起哄来着”。

虽然吃惊，但对朱宽“立人设”的这一行为，于三顺表示理解。“我们公司小，单身的年轻人就那么几个，年龄稍长的同事特喜欢八卦大家的感情生活。”她说，这些同事不光经常劝人找对象，他们觉得公司里有合适的，还会公开说让二人处处看，“有时候真的很烦，立‘恋爱人设’可以帮忙避开很多不必要的麻烦。”

在郭木工作的学校，领导经常在晚上9点后发布无关紧要的任务，这让她苦恼不已。后来，郭木为自己设立了“早睡人设”，每次遇到这种情况，她都等到第二天再回复：“不好意思，我昨晚睡得早，没看到消息。”

“我其实没那么早睡，但这样可以尽可能减少工作对生活的打扰。”郭木表示，很多工作没有那么紧急，也不是非自己不可，“你不马上回复，领导也会挪到其他时间或者找其他人干”。

在华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记、副教授王栋梁看来，有的人之所以“立人设”，是因为在职场中，大家都会或多或少受到约束，不能够顺其自然、率性而为。不论是为了工作长进立的“勤奋人设”，还是为了躲避加班立的“早睡人设”，本质上都是想在自己的价值观里更好地工作和生活。

“‘立人设’是贴标签的一种形式。”北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院人力资源管理授课教师范阳阳认为，这让我们有勇气去拒绝不合理的工作，同时建立信心，推动自己向理想的状态前进。“你不想承担职责之外的工作，不接受在下班时间干活，‘人设’就设立了职场边界，在一定程度上制止了影响目标实现因素的出现。”

“人设崩塌”也带来职场危害

“在职场立人设”的作用如何？王栋梁认为，这像是一种心理暗示，可以助力你在职场展示“你想成为什么样的人”的理念和心态；但是过度的“立人设”不可取，一来作用不大，二来容易“翻车”。

由于“早睡人设”，领导确实很少再在晚上找郭木工作，不过这也影响了郭木在对方心中的形象。“他现在觉得每次干杂活都没有我，我又懒，身体又一般。”郭木说，“如果你晚上回复工作，会让人觉得勤奋，容易被器重、升职，但会被一直安排干活，我受不了。”

在银行工作的周周在生活中是个温柔的女生，但在同事们的眼中，她的脾气并不好。周周从不惧怕职场争吵。某笔房子抵押贷款业务，同事找她一起完成。一般情况下，银行贷款分为贷款的受理与调查、贷款的审查与审批、贷款的签收与发放、贷款的支付、贷后管理五个环节。同事只做了调查部分，后面的都交给了周周。这笔业务是用同事的工号操作的，这也就意味着即便周周参与再多，业绩也和她无关。不光如此，如果出现信贷风险，她还要一同担责。周周感叹：“我岂不是当了冤大头？”

于是，周周拒绝了，然而这名同事不依不饶，搬出行长压她，周周当即和对方吵了起来。周周说，对方后来一直给自己“穿小鞋”，常常在领导同事面前说自己欺负他。不过对于这种情况，周周并不在乎，“我讨好不了所有人，相处过的人，自然知道你是什么性格”。

在范阳阳看来，“在职场立人设”很难做到，为了维持人设，付出的代价也不一定值得。立“脾气不好人设”，你就要和别人争吵；立“早睡人设”，晚上就不能点赞、玩游戏，以免留下社交记录。

王栋梁认为，“立人设”也是说谎的一种表现形式，而“说一个谎言，需要更多的谎言来弥补”。“人设崩塌”带来的职场危害，很容易引发对个体的诚信、工作态度、工作能力等的质疑。而与自己真实情况不相符的强行的、长期的人设，容易带来较大的心理压力和工作负担。

真诚是职场的第一“必杀技”

“在职场立人设”的背后，很多时候是对于麻烦不知如何沟通而采取的一种委婉的规避方式。

郭木坦言，立“早睡人设”就是因为自己不敢和领导直说，非工作时间不想干活。周周在初入职场时脾气并不暴躁，承担了很多不属于自己职责范围内的工作，而这导致自己每天都很忙。“我吃过亏，不想再继续下去。”周周的“脾气不好人设”由此形成。

在王栋梁看来，在职场上，真诚是第一“必杀技”。如果确实被安排了自己不喜欢或者有困难的工作，可以如实向领导表明；但如果是有余力完成的工作，即使不是自己分内的事，也可以承担下来，说不定能长见识，提升自己的能力，“得和失并不是一时的，而是一个长期的积累和反馈的过程”。

“不断提升自己的能力和价值才是职场‘做自己’的底气。”王栋梁说，“只要你在某一个领域足够优秀，你就可以真诚地表达出自己的想法，此时你不需要立人设，因为专业就是你的人设。”

范阳阳建议，人设可以立，但是最好将 “你想成为的人”立为自己的人设。例如，当一个人的人设是“自律”，为了打造这个形象，你就要去健身、不能吃垃圾食品等。她最推荐的职场人设是“积极向上的热血青年”。

“为了打造这个人设，你要积极承担工作，仔细检查，认真完成。一旦人设立住，别人一提到你，就会说‘他干活可靠谱儿了，事情交给他肯定没问题’。”范阳阳说，在这种情况下，人设可以帮助你打造良好的职场形象，他人正向的反馈也会推动你将工作越做越好。

职场“小白”如何适应工作环境？王栋梁认为，新人需要认两个“师父”，一个是远在天边的行业偶像，一个是近在身边的职场前辈。以行业偶像为目标，落实到工作的每一天、每一件事当中；而以一个经验丰富、人品素质过硬的职场前辈为师，可以及时、不断地向他虚心请教学习，帮助自己快速成长。

王栋梁建议职场“小白”要勤学，同时不要盲目跟风。“适合自己最重要，要了解自己的特质，发挥特长，找到与自己价值观和能力匹配的发展路径，稳扎稳打，逐步拓展和提升自己的能力范围。”

范阳阳认为，新人进入职场，首先要遵从现存的工作流程和做事习惯，“很多在你看来不合理的流程，背后可能是有原因的”；其次，新人可以适当地凸显自己，“领导对你的性格、特长或者能力等可能不是很了解，展现自己的优势也许能够帮你抓住一些机会”。

最后，范阳阳建议职场“小白”在职场中要尽量多承担，“多技能发展，你才能知道什么是适合你的。而在帮助他人或接触新事物的过程中，你或许能得到很多新机会”。

有人认为，做得多，出错的可能也就多。范阳阳认为，这需要提前进行风险评估，“有的人喜欢做文员，不想被派到外地；有的人想晋升和发展。选择没有绝对的对和错，要根据自己的性格和职业规划来决定”。

（应受访者要求，除王栋梁、范阳阳外，本文人名均为化名）