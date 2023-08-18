市委书记跑个步，“点赞”也别用力过猛

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

中共四川巴中市委书记何平和选手们一起跑马拉松的视频引发关注。网传截图显示，该视频评论有11.2万条。针对“跟帖任务”的质疑，巴中市政府办公室回应称，没有“跟帖任务”，可能是本地人关心当地发展，自主关注。

市委书记跑马拉松并不罕见，近年在四川广安、江苏盐城、河南长垣等地举行的马拉松赛事上，都有当地市委书记现身。这本是一件好事：市委书记亲临活动现场，与选手们一起跑步，用十分有亲和力的举动宣传了赛事，也塑造了所在城市的良好形象。

但此事引发争议，是因为视频评论里有两个问题。首先是视频评论数量11.2万条，确实有些夸张，以至于引发网友“是否安排了跟帖任务”的质疑，当然也不排除是因为赛事本身在当地广受关注。

但更大的问题还在于，评论的内容实在太过浮夸。比如，“领导这一次跑步，不仅仅是跑马拉松，更是跑出了全市前进的方向。”“这一跑，跑的是干净利索，无惧风雨，更是面对困难迎难而上的一场奔跑。”“何书记作风硬朗，步伐沉稳，处处体现了担当精神。”“左顾右盼是对民情的观察，抬头挺胸是对未来有信心。”

海量留言加如此“肉麻”的内容，不仅很容易让人联想到“跟帖任务”，还很有阿谀奉承领导的嫌疑——除非是网友集体心照不宣，搞了一出跟帖“行为艺术”。

在这个深度媒介化的社会，酒香也怕巷子深，任何一座城市都得紧跟网络潮流、自信展示自我，否则很难在网络舆论场建立起良好的形象。书记亲自下场跑步，当然值得宣传。不管视频评论到底是“跟帖任务”还是当地网友的自发行为，其造成的庞大声势确实符合城市宣传者的目标：获得流量，快速出圈。

但一旦出圈，就意味着更多眼睛的关注。这也是当下各大城市在宣传自身过程中必须要小心的问题——如果用力过猛，任何一桩好事都有可能在纷繁复杂的舆论场脱轨、走样，带来意想不到的负面效果。此前不少文旅局长争先恐后地在镜头前展现才艺，有些确实宣传了当地的旅游资源，还有些却引来大量吐槽。

因此，如果真的是“跟帖任务”，那纯属多此一举、没有必要；如果纯粹是自发行为，那也属于用力过猛，对本地发展的关心和热爱、对所在城市的推荐和宣传，完全可以用更恰当、妥帖的表达方式。只要这场马拉松比赛确实办得成功、精彩，自然会吸引更多游客和观众，当地网友不妨把关注点放在赛事本身，阿谀领导是“表错了情”。

市委书记和选手们一起跑步，是想展示赛事，乃至城市的形象，既然如此，有没有那些评论其实并不重要。重要的是，一座城市的发展是否让当地群众有获得感，是否对外地游客有吸引力。