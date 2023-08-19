网红“铁头们” 带得来教育公平吗？

来源：成都商报

作者：郁风

近期，网红“铁头惩恶扬善”在发布系列打假视频获得粉丝积累后，把大棒挥向了中国教培领域。他举报杭州新东方违规补课引发关注后，直播带货时出现大量网友唱反调，开播一小时便草草收场，多个合作商家也表示已终止带货合作。在他最新的回应中，围绕“下一个目标将是河北衡水中学”“接下来我暂时不会触碰教培行业了”等言论又引发热议。

据报道，视频中，“铁头”扬言要让补课行为在杭州“断根”；举报提前补课是因其会造成教育不公平。但对于这一做法，出现了不同声音：有学生家长表示支持，认为不应该补课，有失公平；但也有家长认为，父母无法指导孩子学习，需要正规的补课机构。

要看到，“双减”政策实施以来，取得了不少成效。但义务教育阶段的“双减”政策是否适用于非义务教育的高中阶段？据报道，中国教育部基础教育司工作人员对媒体表示，高中主要参照相关规定执行，如何参照需根据具体细节。“双减政策是针对义务教育阶段，高中只要是自愿，不是学校集中统一强制性的补课，从我个人的理解，这个应该不属于违规。”

相比义务教育，高中有着更严格的学习选拔要求，高考更是公认的人生最重要的大考。正如一些家长所担忧的那样，孩子成绩不好、学校师资一般、自己没有时间和能力辅导孩子，难道就坐视孩子疏于学业吗？很多学生自己也有自主学习需求，渴望获得更好的教育和环境。

即便如“铁头”所称，所有人都不补课，大家就站在同一起跑线上了吗？且不说各地教育资源的差异，县城教育未必比得上省城教育。经济、文化水平更好的父母也拥有更多优势，条件富裕的可以请上门一对一家教，文化水平高且有时间的父母可以直接辅导孩子。相比之下，文化一般、忙于生计的父母更处在不利局面，“自己辛苦点培养孩子上个好大学”的梦想变得更遥远。

我们要反对、遏制的是“强制补课”和“无效补课”，应该把学生自主、自发的学习需求，与变相强制补课区分开来。

公平是什么？公平应该是多劳多得，几分耕耘几分收获，而不是绝对平均主义，不是一刀切。一个学生花费更多时间心思学习，寻觅更好的教育资源，进而获得更好成绩，这是合乎公平逻辑的。如果只是单纯地让学生在家望着看不懂的题目发呆，并非真正的教育公平，也不利于人才培养和学生素质的提高。公平应该赋予不同人不同选择的权利，“全部都要”和“全部都不要”成了两种极端。

在网红“铁头们”的逻辑世界中，似乎公平等于“绝对平均”，是“我没有你们也不能有”。应该看到，该不该补课、如何让教育更公平，是需要全社会思考讨论的公共议题，而非任某个人发几个视频，就屈从压力。如此这般非但带不来公平，反而可能落入一种舆论陷阱，社会不应被此裹挟。任何时候，人们追求上进和自我提升，是社会的原动力，而不是一种“罪”。