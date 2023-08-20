住洗浴中心“性价比高” 年轻人暑假出游住出新花样

来源：北京青年报

北京青年报记者发现，今年暑假，在面临旅行计划中的民宿、酒店或爆满或房价超预算的情况下，当代年轻人另辟蹊径，选择了洗浴中心、海底捞等落脚、住宿。

现象

洗浴中心竟成“梦中情宿”

如果跟朋友暑期出游，你会选择住在哪儿？很多人的答案可能是看酒店或民宿位置、看品牌或服务，以及看价格等等。但是，今年就有不少年轻人在旅游时不走寻常路。

“出去旅游，只要花200多块钱，一天吃、住、休闲项目全有了。”市民郭小姐说，这次去东北旅游第一站的住宿地是洗浴中心。“洗浴中心提供一天四餐和全时段水果饮料，还有游戏室、棋牌室、KTV，当然还有洗浴和温泉。虽然住宿有点吵，但是价格在这摆着呢，太划算了。”

美团数据显示，7月以来，洗浴中心的搜索热度环比上月增长超55%，沈阳、北京、哈尔滨、上海、天津等城市的洗浴热度最高。其中，20-35岁的消费者占比近七成。较2019年相比，7月以来，洗浴中心的线上消费规模增长150%。

性价比是很多年轻人选择洗浴中心住宿的主要原因。北青报记者注意到，在洗浴中心的门票消费体系中，70-100元属于经济型，200元以内属于中高档，200元以上则算得上是洗浴中心里的五星级。大部分洗浴中心的门票有效期为16小时。如果想在洗浴中心过夜，则需要另外交一次“过夜费”，一般在50元左右。值得一提的是，一般中高价位的洗浴中心大多提供免费餐食，有的还提供豪华自助。

除了洗浴中心，旅游“特种兵”们夜宿海底捞也曾引发广泛关注。北青报记者当时采访部分做此选择的“特种兵”，他们有的表示夜宿海底捞是为了体验这种“流行”，有的则是种种原因无法回到住宿地的无奈之选，有的则表示是为了省钱。

北青报记者还注意到，社交媒体上也出现了一种特别的旅游方式——交换式旅游。所谓“交换式旅游”，即两个陌生人之间达成一致，到对方所在的城市旅游时，互相到对方家里居住。

“因为种种原因，当时跟我换的小伙伴没能成行，我还是按计划住到他家里，不过睡的是沙发。他为了补偿我，还包了我在这个城市旅游期间的晚饭。”周先生对北青报记者称，他是个背包客，选择这种旅行方式也是为了认识更多朋友。

在社交平台上，“交换旅游”的话题热度不断。在部分年轻人看来，交换式旅游不仅可以节约下一大笔住宿开支，还可以增加体验，满足社交扩列的需要，丰富自己的旅行乐趣。

追访

价格攀升催生住宿新方式

虽然选择非常规住宿的年轻游客们大多是为了增加旅游之中的体验感，但是也有不少游客表示，今年以来旅游目的地住宿价格的“背刺”也是让他们选择住宿能省就省的原因之一。

“我的朋友圈人人都在旅游”可以描述今夏旅游的热潮。从中国民航局发布数据看，7月份全行业完成旅客运输量6242.8万人次，同比增长83.7%，创了民航月度历史新高。而多个城市一票难求的高铁、时不时就遭遇堵车的各地“最美公路”，也表明其他出行方式的热度。而根据中国旅游研究院预测，这个暑期，国内旅游人数预计将达到13.31亿人次，占全年国内旅游出游人数的20.18%。

有数据显示，暑期以来，按周或月预订的民宿订单量同比涨超200%，很多酒店民宿要提前数周才能订到房。在这一背景下，到旅游目的地住宿成了很多游客的一大问题。

北青报记者了解到，中消协日前发布的上半年十大消费舆情热点中，旅游住宿问题高居第二位。其中酒店民宿在旺季涨价毁约等问题频发。而一些城市的酒店，尤其是年轻人出游乐于选择、价格原本比较低廉的快捷酒店，在这个暑期涨价明显。这就不得不让很多年轻人在计划出游时，考虑如何节省酒店的费用。因此，洗浴中心、海底捞、别人家沙发等非常态的住宿地成了年轻人的选择。

提醒

出游需将安全放在首位

新的旅行住宿方式也带来新的问题。如“交换式旅游”涉及住宿，就会有财产安全和个人隐私等敏感问题。“它是建立在纯粹的信任基础之上，实际上还是存在很多风险。物品被盗、损坏、人身安全等交换旅游中暴露出来的问题都亟待解决。”中国旅游研究院副研究员李龙表示。

海底捞等商家则本身不具备住宿的条件，一旦成为一种风气，不仅游客将面临一定的安全隐患，就连提供场所的商家也将面临风险，更是消耗了商家的善意和人文关怀。

洗浴中心住宿相对合规。早在2004年，部分城市陆续出台规定，将带有住宿条件的洗浴、按摩等场所纳入旅馆业管理的范围，零时后仍未离开这些场所的人员，以及零时后进入的人员，都将按旅馆住宿人员的要求，实行身份证实名登记。经营提供住宿功能的洗浴中心，需要在辖区公安机关处办理特种行业许可证，取得旅馆业经营资格，其中许可证的经营范围需要包括接待旅客住宿。

但由于洗浴中心人员往来相对酒店等业态更为频繁且复杂，安全性上仍旧难以与酒店甚至民宿相较。今年7月，昆明警方破获一起长期流窜在昆明多家洗浴中心盗窃的犯罪案件，犯罪嫌疑人利用洗浴中心的休闲特点，在更衣室等地方实施盗窃。

因此，警方提醒大家，洗浴中心过夜需小心，要选择有资质的正规商家。同时，消费时也要注意自己的人身财产安全。