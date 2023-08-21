年轻人跨界报名夕阳红旅行团

来源：经济日报

作者：康琼艳

年轻人跨界报名“夕阳红”旅行团、上班族在社区助老食堂实现“吃饭自由”、“00后”涌入老年大学与“60后”同桌一起上兴趣班……一股年轻人“反向消费”的趋势正在兴起。这些被外界调侃为“蹭老式消费”的风潮吸引了越来越多年轻人的参与，不少用户在社交平台上晒出自己“蹭老式消费”新体验，纷纷感叹“真香”。

“蹭老式消费”的流行着实颠覆了大众对年轻人的传统印象。过去，热衷网购的年轻消费者或是在直播间动辄囤够一年都用不完的生活用品，或是用不菲的花销购入一件溢价颇高的奢侈品，或是为了满减折扣凑单买了一堆并不需要的商品。而现在，追求体验、追逐潮流、追捧品牌的年轻人却与中老年群体在消费需求和消费场景上产生了奇妙的“交集”。

这一转变反映了年轻一代消费观念的转变，他们不再盲目跟风，而是更加注重实用性和性价比，根据自己的喜好和需求，选择更为理性、健康的消费方式。“夕阳红”旅行团一价全包，中老年团友生活经验丰富，教会年轻人如何巧妙避开推销；老年食堂干净卫生，十几元就能吃上荤素搭配的健康餐食，轻松摆脱“外卖依赖”；老年大学课程丰富，一学期五六百元，比市面上动辄千元的成人兴趣班划算太多。

年轻群体“蹭老式消费”的背后蕴藏着开源节流、拒绝过度消费的理念之变，也展现出中老年消费业态追求性价比、强调实用性的强大吸引力。如今，年轻人通过“反向消费”不仅找到了“省钱密码”，而且还在很多老年产品上发挥出更多创意。譬如，穿着舒适、久站不累的老人鞋赢得了很多上班族的青睐，不少年轻人分享老人鞋的穿搭技巧，还刮起了一股老人鞋“改造风”，部分颜色甚至被年轻消费者买到断货。此外，代步车、靠背架、床边桌等适老产品也被年轻人开发出新的用途，一些老年玩具也捕获了年轻人的兴趣。

从更深层次看，“蹭老式消费”有助于弥合代际间的消费差异，成为推动社会消费升级和转型的重要力量。年轻人在“蹭老式消费”的过程中，不仅体验了老年人的生活方式和消费习惯，也逐渐适应和融合了不同年龄段的消费观念。在同一消费场景下，老年人的智慧和经验给年轻人以启迪，年轻人的活力和冲劲帮助老年人更好地参与社会活动。在老龄化加速的趋势下，这不失为一种加强代际交流互动、积极应对人口老龄化的有益探索。

对于“蹭老式消费”，无需过度担忧“年轻人是否挤占了老年人的资源”，老少两种需求都应当被看到、被关注。事实上，很多助老食堂正是因为年轻人的涌入而“破圈”，通过在用餐价格、用餐时间乃至丰富菜品等方面的精细化服务，缓解了经营压力，实现了良性持续运转。这一双赢局面提示我们，致力于发展中老年业态的企业，要善于打破惯性思维，深度挖掘客群需求，及时响应市场变化，如此方能在充满机遇的银发消费领域顺势崛起。