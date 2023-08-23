来源：广州日报

作者：练洪洋

8月21日，中国国家广播电视总局联合工业和信息化部等有关单位，在京召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作动员部署会。表示要下大气力解决“看电视难、看电视烦”的问题，切实提升人民群众看电视的满意度。(8月22日《人民日报》)

技术与贪婪联手，足以把一个市场玩残，家庭智能电视就是一个活例。如今，智能电视屏幕越来越大、清晰度越来越高、内容越来越丰富，按照技术演进逻辑，观众看电视应该越看越享受、越来越喜欢才是，现实却是：看智能电视成了一门“技术活”，是对观众能力和耐心的双重考验。

当你打开智能电视机，正常流程是：先弹出两个开机广告，只有按“返回”才能关闭(有的不接受关闭)。进入“菜单”之后，电视频道就藏在众多频道当中，想迅速找到并非易事(视力不佳的老人尤为困难)，一旦按错，就会进入其他频道，绕半天也走不出来。一番操作下来，不花几分钟是看不到电视画面的。对于电视的主流观众老年人来说，如此烦琐的操作，实在不够友好，以至于许多老年人开始怀念“一键开机”时代。

至于“套娃”收费，更是心机重重、套路满满。之所以说是“套娃”收费，一方面是“娃娃”真多，别说增值服务需要付费，一些原本属于有线电视本应提供的服务，有时也被纳入收费行列；另一方面是“一娃套一娃”，用户成为会员之后，还有不同等级会员、不同细分领域会员等着，一层套一层，压根看不到尽头。总之，一个字就是“乱”。

“套娃”收费，套住了谁？作为商家，当然希望用这种方法套牢用户，让用户不停地往外掏钱，从长远来看，被套牢的不仅是用户。先说智能电视本身，在收费模式上“玩花活”，以限制用户选择、牺牲用户体验、提高观看成本的方式换取短期利益，无异于与用户作对。其必然结果是，观众不断流失、收视率持续下滑。再说传播效果，电视是一个信息传播、政策宣传、成风化人的重要载体，观众流失直接导致传播效果打折扣。

显然，这不是电视技术发展的初心。无论是应用技术发展历史，还是电视技术创新历程，都可以推导出：科技当以人为本。只有服务于人、满足于人的技术创新，才可能拥有更为广阔的前景、更可持续的空间。智能电视“套娃”收费和操作复杂，在某种意义上说，是技术创新背离初衷、误入歧途的表现，被管理部门纳入治理视野实属咎由自取。对于行业而言，这也是一个自我纠偏、重塑生态的契机，要在社会效益与行业利益之间找到结合点、平衡点，力争实现一荣俱荣，避免出现一损俱损。

把遥控器交回用户手上，让智能电视更加人性化，更加贴近人民群众对美好生活的向往，并不是一件特别难的事，不过，还是需要各方多花点心思、多用点力气。