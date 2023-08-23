强制解散出租车司机微信群，谁给的权力？

来源：新京报

作者：马佳一

据红星新闻报道，近日，甘肃省庆阳市一家出租车公司发布通知要求，除公司建立正常微信业务群之外，凡是驾驶员个人私自建立的驾驶员微信群须全部解散，对拒不解散的驾驶员微信群，市运管局上报公安网监部门对群主进行约谈及处理。8月21日，当地运管局相关科室负责人证实了通知内容的真实性，称并非是“一刀切”强制解散微信群，主要是为了保障安全行车。

有过出租车乘车经历的人大概会有这样的体验：司机旁若无人地聊天，甚至把群聊语音外放。这种出租车江湖现状，可能是庆阳市运管局发出该通知的主要原因，意在规制司机行车过程中的微信群聊行为。

但比起制定一套管理规范，在当地管理者眼中，强制解散似乎成了最简单、直接的方式，却忽略了这种看似“最不费力气”的方式，实则粗暴地干涉了司机的个人权利。要知道，言论自由属于公民的权利，不管是公司，还是主管部门，都没有权力要求司机解散群聊。

这个通知表面上是出租车公司发的，但从其内容可以看出，执行的却是市运管局的整治要求，这是否属实？在当地出租车公司是不是普遍现象？都值得进一步追问。

对司机而言，行业微信群的功能大抵有两个，一是闲聊打发时间，二是交流和分享客源和路况信息。

这两个需求一个指向生活，一个指向工作。解决司机驾驶的安全、提升乘客乘车体验，关键不在于解散微信群，而在于通过管理、规范让司机在载客后专注开车。换句话说，行业治理要做的，是让工作的归工作，私人的归私人，而不是连微信群都不能要了。

营造一个更好的乘车环境，保障安全行车，肯定不是通过解散微信群聊就能达到的。就规范司机驾驶行为而言，与其让“一刀切”式禁止降低治理水准，不如想想其他办法，比如健全乘客投诉机制、加强执法等，引导司机规范驾驶，确保交通安全。