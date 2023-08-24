别把演唱会做成“文化奢侈品”

来源：文汇报

作者：黄启哲

最近的演唱会市场，热是真的热：大城市的演出场馆频频“爆单”、知名歌手的全国巡演几乎是站站“秒杀”、“为一场演唱会赴一座城”成为年轻人的旅游新风尚……最近的演唱会市场，乱也是有点乱：前有黄牛倒卖周杰伦演唱会两张连座票叫出15万“天价”，后有蔡依林演唱会价值千元的座位“只闻其声不见其人”；TFBoys演唱会粉丝引发的安保秩序讨论尚未褪去，上周李宗盛演唱会又牵出高清录拍的新问题……好好看一场演唱会，似乎正成为普通人难以企及的“文化奢侈品”。

当前的演唱会乱象，首先就是票务乱。且不谈违规倒卖的溢价，部分演唱会本身的定价，也已经到了令人瞠目的境地。就拿李宗盛的演唱会来说，舞台内场区，不论远近左右，一律叫价2580元，而最便宜的“山顶票”也卖到了680元，对比他八九年前的演唱会翻了近一番，难怪被网友吐槽为“情怀通货膨胀”。已经突破行业天花板的票面价，再经黄牛倒卖，更是动辄过万。

其次是无底线超售。之所以说是“奢侈品”，不仅在于票价高企，更在于要获得一次酣畅的观演体验，成为需要运气的奢求。眼下，大量视线遮挡区域的座位票流入市场，在消费者不知情的情况下，以数百甚至上千元高价买入，本就是为一睹偶像真容而购票的观众，到了现场才发现只能“望柱兴叹”“对墙神伤”。以往，这类视线遮挡区域是不予售卖的。而如今过热的市场令主办方失却了诚信，伤害了消费者的知情权。面对此类消费者维权，不管是“视线可能被遮挡”的购前提醒，还是“下一场优惠”的事后补偿，主办方给出的解决方案都不尽如人意。

此外，作为大型线下活动，安保失序也往往会造成所在地区的安全隐患与交通拥堵。如何有序疏导，考验着主办方与城市管理的协力。而面对粉丝高清录拍等涉嫌侵权的行为，又需要消费者的自觉与视频平台的约束……

不可否认，这“一时的乱”与“一时的热”相伴相生。作为体验式消费，演唱会现场所能传递的音乐感染力与视听震撼无可取代，叠加过去三年被压抑的线下娱乐需求，因而在今年产生空前规模。另一方面，作为音乐产业的核心层，在唱片销售未能全面复兴的当下，演唱会仍是歌手音乐人收入的重要来源。而更具积极意义的是，在一线城市演唱会市场趋于饱和的背景下，演唱会资源进一步向二三线城市溢出，催生一批因演唱会而兴的文化旅游新城，以演唱会消费提振地方经济。以海口为例，周杰伦在该地举办的四场演唱会共吸引超过15万人次，相关的“演唱会经济”旅游收入可达9.76亿元。

在当前演唱会市场供不应求的背景下，部分乱象确实无法完全杜绝。可是，如果要让“一时的热”延续为长久的文化消费内生力、稳定的城市经济新动能，那么就不能允许“一时的乱”肆意滋生、无序蔓延，任由“看一场演唱会”成为普通人难以触及的“文化奢侈品”。孰不知，高涨的消费热情终究会趋于理性，可在此过程中被迅速消耗的信任，却需要花更长的时间去重建。不管是演唱会主办方，还是场地承办方、销售平台，乃至新兴演唱会热门城市，都应该珍惜这份热情，主动向前一步完善和规范市场，而不是满足于“票卖光、人坐满”的热闹，无视不法分子搅乱市场秩序、违规行为破坏产业生态。就拿遏制黄牛这一票务市场的老大难来说，部分平台给出“强实名制”“不可转让”的“一刀切”方案，看似拦住了一部分黄牛，可相应“退票”路径也更为繁琐，抬高违规违法成本的同时，也给消费者设了卡。

要知道，重返沸腾现场的美好，便是那人与人久别重逢的欢欣。而这份欢欣，不该是把大众排除在外望而兴叹的“奢侈品”。