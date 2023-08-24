妻子“炫富式”举报丈夫 真相是什么

来源：新京报

作者：翛然

8月22日，网络流传一则消息显示，南方电网广州供电局员工王振斌被其妻子实名举报称，其花了30万元行贿入职并遗弃病妻幼女。当晚，广州供电局发布声明称，已成立核查组进行核查，如涉及违法违纪问题，将严肃处理。

另据上游新闻报道，8月23日，该女子发帖表示其家人被威胁，并已经向警方报案。对此，南方电网宣传部门一位工作人员表示，被威胁一事属于他们夫妻间纠纷，不代表单位的立场。

网传截图中，一张显示女子在小区业主群高调炫富，称其丈夫年收入50万+；另一张是女子疑和其丈夫发生矛盾；第三张聊天截图则显示，广州供电局法规部的王振斌遭妻子实名举报行贿30万元入职广州供电局，此外，王振斌存在遗弃病妻幼女的行为。

就上述三张微信群聊天截图而言，貌似是“王某夫妻婚姻纠纷”导致妻子实名举报丈夫行贿和违规入职。该女子表面上是炫富，实际是要达到引起社会关注的目的。不出所料，在媒体的跟进之下，广州供电局当天就做出回应，并成立核查组进行核查。

“一人炫富，全家被查。”近年来，不乏因当事人炫富而登上热搜继而被调查的事件。无论是去年的国企员工周劼朋友圈炫富，还是妻子社交平台晒丈夫“月入8万”的收入，都在当时掀起了轩然大波，也让相关单位陷入舆论漩涡，并对所“炫”内容进行调查核实。就此事来说，不排除该女子照葫芦画瓢，从而令舆论关注其举报内容。

是“炫富式”举报，还是无意之举，动机暂且不论。重要的是，该女子所言其丈夫的收入是否属实，有没有行贿行为？更为关键的是，受贿的局长及牵线搭桥之人是否涉嫌违法违纪、徇私舞弊？涉事企业到底有没有违规招聘的乱象？查清这些问题，不仅涉及贪污腐败问题，还关乎公平公正。

需要注意的是，目前只有当事女子的口述，尚无相关证据能够佐证，不宜着急下结论，且等调查结果出炉。

广州供电局在第一时间着手调查的态度，当然值得肯定。而具体的调查工作，也希望能尽快进行，并及早公布调查结果。就拿曾引起全网关注的前局长孙女炫富“家有9位数存款”事件来说，自今年3月24日，深圳市交通运输局就此事开展核查以来，至今“仍在调查”。

防调查“烂尾”，离不开舆论持续关注。而涉事企业乃至上级单位及早公布详实的调查结果，也更有利于将自身负面影响降到最低。这既是回应社会关切，也是防范谣言四起的有效途径，更是对违法乱纪坚决说“不”的实际行动。