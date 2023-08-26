谴责核污水排海，也需理智看待“海鲜”

来源：新京报

作者：公羽

东京电力公司8月24日在日本东北太平洋沿岸开启了福岛第一核电站核污染水的正式排海，首次排海将持续17天，合计排放约7800立方米核污染水。

不顾国内国际不断高涨的反对声浪，过滤和打压来自环保领域的科学呼吁，将一己之私凌驾于人类长远福祉之上，让全球民众为之买单，日本政府的这一决策理应受到国际社会的强烈谴责。

不过，近日在中国互联网上却出现了一个更让人忧虑的现象。一些网民涌入普通水产品商户的直播间，用大量包含“污染”“核辐射”词条的弹幕刷屏，极力阻止观众购买店铺里的水产品，也给这些商家造成了不小的损失。

日本将核污染水排海，让公众对“环球同此凉热”有了更深切的体会，一些人的责任感也由此凸显。但若只为寻找一个“出气口”，就罔顾事实与科学，把矛头对准中国国内的海鲜水产从业者们，恐怕会让这些无辜的弱者承受不应有的二次伤害。

从科学的角度看，此次核污染水排海影响至中国海域仍需要一定的时间。在洋流影响下，核污水将随日本暖流先向西北方向漂流，并随北大西洋暖流最先抵达加拿大海域。而根据清华大学海洋工程研究院张建民院士等团队的模型推算，核污水在排放后240天才能到达中国沿岸海域。即使不考虑来自内陆河流河水在近海对污水的净化作用，在日本排放核污染水的第二天就给本土的水产品贴上“核污染物”的标签，显然矫枉过正了。

从政策的角度看，早在2011年福岛核事故后，国家相关部门就已经出台了一整套监管制度，确保公众更安全地食用水产品。比如，进口日本部分地区食品、饲料等都要提供日本政府出具的放射性物质检测合格的证明与原产地证明；放射性物质监测从2012年开始就被纳入了国家食品安全风险监测范畴。

核污染水排海后，中国海关总署立刻决定对原产地为日本的水产品采取紧急措施，自8月24日起全面暂停进口原产地为日本的水产品，农业农村部也表示将加大对海洋水产品核污染风险监测力度，这都会为本土正规水产市场上的食品安全加上一道保险。

从产业的角度看，无差别地“扫射”本土水产从业者、抵制本土水产品，很可能在瞬间断了一个群体的生计来源。根据刚刚发布的《2022年全国渔业经济统计公报》，中国现有渔业人口1619.45万人，海洋捕捞产值2488.91亿元，海水养殖产值4638.84亿元，是国民经济中不可忽视的部分。

前几年受疫情影响，整个水产行业的供求关系链都经受了严峻的挑战，今年也是恢复和提振行业信心的关键时期。根据多省区渔业主管部门的统计，疫情中不少产业链最前端的养殖户都处在亏损状态，如今借助直播电商的风口拓展经营渠道，何尝不是一次积极的自救尝试？若是此时被部分网民的愤怒情绪无端波及，原本健康安全的本土食材断了销路，无疑会让这一群体的生计状况雪上加霜。

日本将核污染水排海打开了“潘多拉的魔盒”，又给今天本就充满变数的世界增加了一些不确定性的风险，对人类社会影响究竟有多深远，也需要时间来给出答案。一些网民有负面情绪要抒发，也可以理解。但无论如何，水产从业者也不该是倾泻怨气的对象，一旦让恐慌与仇愤的情绪支配了言行、取代了理性，影响了中国水产行业的发展，其负面影响，或许还在核污染水之上。