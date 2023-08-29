花钱还挨骂？这届00后要“整顿”驾校

来源：中国青年报

每逢寒暑假，驾校便洋溢着青春的气息。许多大学生将练车视为假日“必修课”，认为这是步入社会的第一步，也是献给自己的“成人礼”。

可当真正迈进驾校的大门，现实并非预期的“美好”：除了面对风吹日晒带来的皮肉之苦，有时还要承受一些心理打击——教练的“狂风暴雨”式教学。

中青报·中青网记者采访了多位在暑假学车的大学生，当回想起教练的“毒舌”，大多数人心有余悸。一些年轻人发问：“考驾照一定要花钱挨骂吗？”

驾校教练出口成“脏”屡见不鲜

第一天来到驾校，00后大学生蒋源(化名)吓了一跳。眼前的教练正怒目圆睁地瞪着一名学员，生气的时候还抡起了胳膊。

家在湖南省某小县城的蒋源跟同学约好，高考结束后去附近的驾校练车，当他兴冲冲地交完钱后，才发现这里并不是一个让人感到身心愉悦的地方——学员车不仅老旧，而且难操作，就连厕所都是旱厕。“驾校总是乱收费，接送我们从家到考场要收费，一次接送4个人，每人要交100元。夏天还要收空调费，有时候还不给开。”蒋源说。

“最受不了的是，教练还总在车里抽烟，反对也没用。”蒋源对驾校的服务十分失望，“明明自己是消费者，教练却压根儿不尊重我，花了几千元买气受。”

类似的事情不止蒋源遇到过。在天津学车的大学生张昊告诉记者，在他学车的时候，和他一起练习的同学没少被批评，有时大家反应慢了一点，教练便火冒三丈，甚至出口成“脏”。

“近些年，确实收到一些因为驾校教练和学员言语冲突而导致的纠纷诉求，之前很少听说。”北京市盈科(烟台)律师事务所的专职律师王天宇曾接到过此类咨询：一名男学员和教练发生言语冲突后，报考科目二时被教练“卡住”，拒绝给他报名。

王天宇给出的建议是：“首先，第一时间向驾校反映情况，如遇到推诿、无人处理的情况，可以拨打交通运输服务监督电话12328，其中包括对驾校的监管。”

但让王天宇没想到的是，不久后，矛盾又“升级”了。

这名学员说，在和驾校协商时，双方又发生了言语冲突。当时教练的母亲来到驾校当面辱骂学员及其家人。“学员也进行了言语反击，虽然没有肢体冲突。但教练母亲倒地不起，称心脏病突发，学员的家长担心给孩子留下案底或被讹钱。”王天宇回忆。

“如果驾校早一点重视这件事，及时更换教练，矛盾可能不会进一步发酵。”王天宇在交涉了半个月后，男生终于换了新教练，最终，学员成功拿到了驾照，通过搜集大量证据，家长担心的情况没有发生。

驾校需要给予学员尊重

“忍一下，被说两句怎么了，别太计较了，严师出高徒。”接受采访时，一些70后和80后对此事的反应显然与00后不同。

很多年轻人不理解，他们认为，驾校就是练车场，应拒绝一切不合理的现象。

“向父母抱怨，他们反而会怪我。”在辽宁练车的00后大学生林田无奈地说，教练安排他每天早晨五六点起床去驾校，犯困时会被骂醒，感觉很受折磨。

林田希望能请父母出面和教练协商换个练车时间，“即便时间改不了，至少可以被温柔以待，但父母却训了我一顿。”林田的父母说：“一个年轻人这点苦都吃不了，学什么车？”

“为什么不能和教练提出合理的要求，反而要一味忍让？”林田很难理解父母的心态。

来自浙江的大学生密铭珂也有同样的经历。她所在的驾校，教练从来不会主动跟学员交代预约考试、缴费等问题，“必须自己询问，才会被告知”。

这导致密铭珂错过很多流程，延长了拿证时间。他跟父母抱怨，父母却告诉他：“能忍则忍，别当出头鸟。”

但许多大学生对“息事宁人”的态度并不赞同。

在华南师范大学心理学院特聘研究员袁杰看来，当下大学生的态度，说明时代在进步。“以前，一些人对自己正当的权益不敢维护，而现在的年轻人更敢于亮剑。”

袁杰做过一些研究，发现00后更注重自己内心的感受。对00后来说，自我的权益和需求更重要。

“根据马斯洛需求层次理论，以前人们更多是在解决温饱，现在追求高质量发展了。在物质极大丰富的环境下，00后的心理需求会升级，注重情绪价值。”袁杰认为，驾校和教练需要与时俱进，转变观念。驾校作为服务机构，需要给予人们平等和尊重。

许多教练也意识到大学生的心理诉求，变“骂人”为“嘴人”，一些教练甚至化身“段子手”，通过吐槽的方式纠错。

“我现在是温柔教学。”在江苏徐州徐运驾校当教练的王可便是其中之一，他还开了一个短视频账号，把和学员的相处日常做成“段子”，一些视频收获了近百万的点赞。

视频里，王可给闹情绪的男学员献上公主抱，一口一个“宝贝”地哄着，引得网友哈哈大笑，慕名前来找他学车的人也因此多了不少。

王可说，自己18岁那年练车的时候，教练偶尔也会跟自己急，语气也重，但没觉得有什么不妥，“00后的确跟70后、80后不一样，要更注意教学的方式方法，给他们一个好的体验感。”

学员该如何合理维权？

前段时间，王天宇在短视频中看到，内蒙古某驾校被曝教练猥亵女学员，长达9分钟，女学员也不敢吱声。这让王天宇想到了他近期处理过的另一起事件——一个女学员被驾校教练摸大腿、屁股，“这名女学员当时很害怕，不敢反抗，更不敢拍视频”。

这场骚扰发生后，女学员四处投诉，却屡屡碰壁。她先后打了市长热线，向派出所报案，在抖音、朋友圈发布内容控诉教练和驾校，但苦于没有留下证据，最终派出所也只能协调驾校退款。

对此，王天宇提醒：“一定要有取证意识，拿起法律武器。出现不合理行为就要及时录音、录像取证，然后向驾校、交通运输服务监督部门反映。”

王天宇说，如果当时没有留下证据，可以选择录音、录像，反问对方为什么骚扰自己，看教练如何回复，进而固定有效证据，以备后续维权。

“虽然个别驾校还存在一些乱收礼、乱收费的现象，甚至曝出一些丑闻，但就整个行业来说，管理越来越严格了，越来越透明规范了。”王可表示，“各大驾校在招练车教练时考核标准也更严格，会更注重教练员的个人素质，并做一些相关培训。”

北京市中喆律师事务所合伙人田禾对此表示认同，“驾校管理越来越严，处罚力度很大，凡是因为个人行为有问题被举报的，驾校可以直接开除”。

2022年11月起，新版《机动车驾驶员培训管理规定》施行，明确机动车驾驶员培训实行学时制，按照学时合理收取费用，以及先培训后付费服务模式。在王天宇看来，今后学员被辱骂的案件会变得越来越少。

田禾提醒，年轻人遇事还是需要保持理性与冷静，特别是和教练发生冲突，或者感觉受到不正常、不正确的对待时，不要过于激烈地发生正面冲突，注意留存证据。“但如果是因为自己技术原因，遭到一定批评，那要理性面对，虚心接受，不能教练说什么都‘杠’。”田禾说。