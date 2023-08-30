小镇青年玩转“农场”回血乡村

来源：中国青年报

1988年出生的胡斌自嘲，这几年，自己晒得越来越黑了，看着比同龄人大好几岁。

的确，皮肤黝黑的他和家乡的土地很“般配”。近日，中青报·中青网记者到访他开在合肥蜀山区小庙镇的胡杨家庭农场时，他正驾驶小型拖拉机在田垄劳作，裤腿上粘着泥巴。

2015年，他在家人支持下投资建设农场。可2018年冬天，胡斌精心种下的50多亩桔树全部被冻死。但第二年开春，走出失落的他又种起了桃树。

草莓、葡萄、猕猴桃、火龙果等都是胡斌种出的特色产品。农忙时，附近20多位农户来帮着做工，一天有100多元收入。他还热情指导前来取经的农民，教大伙如何养护火龙果。他的爱人刘丽丽也会帮着卖水果。“我是土生土长的小庙镇人，希望帮助更多人在家门口过上幸福生活。”他说。

这些年，在胡斌夫妻俩勤劳打理下，农场种植规模达300亩，4000多平方米的大棚拔地而起。胡斌说：“我曾在外地开饭店，做农业和做餐饮的道理是相通的，都要辛苦劳作实干，都要能吃苦，光靠嘴说没用。”

他总结道，“做农业，有，你也着急；没有，你也着急。一方面怕地里没有产出，另一方面又怕货卖不出去。”因此，一直抱着传统思路的他开始学习电商知识，引入自然研学等业态，让家乡水果卖得更远。

距离胡杨农场车程10余分钟的树塘村，一群年轻人打造的西部农场成为网红打卡点。

2017年大学毕业后，95后周子夜和有农业学科背景的青年葛磊磊在一次培训中相遇，二人决定回到家乡干一番事业，一个5人团队就此诞生。2018年3月，西部农场建设项目启动。搬钢材、铺草坪、焊接、拌水泥……这群年轻人亲力亲为，打造集合餐饮、娱乐性场馆、种植采摘和养殖等业务的综合体。但长达半年多时间，一直处于亏损状态。

那年年底，他们瞄准市区企业团建和家庭聚会的需求，再次升级运营理念，建起“轰趴式”农场，改变以往挨家挨户发传单的宣传方式，在美团、小红书等平台上线订单和视频，将采摘、射箭、真人CS、皮划艇等游乐项目打包进套餐，线上咨询量倍增。

周子夜说，他们的理念是打造年轻人大型聚会的“完美场地”，游客以蓝天为幕、草地为席，体验野餐、烧烤、采摘，享受悠闲时光。2019年5月，轰趴农场正式扭亏为盈。

值得一提的是，这些年，团队没有向政府申请过任何资金补贴。在周子夜看来，小年轻刚出来闯荡，不想给政府带来负担，只想着把农场经营好。“我们参与区里的青马工程培训班，学会借助新媒体宣传，注重管家式、跟踪式服务，让客户吃得好、玩得好。并和当地同类型业态主体联动合作，完善镇上的文旅产业链。”

三产融合是他们的奋斗目标。根据客户需要，他们种了130多亩蔬菜和瓜果，包括田间管理相对简易的甜食玉米、大豆、红薯、无花果等，并对无花果进行烘干售卖。这些年，他们几乎将所有利润投入农场扩建。“我们都是农村的孩子，这里的一花一草一木都是自己种植的，看着它们茁壮成长，就知道努力没有白费，只要坚持，就能收获乐趣。”

“一人富了不算富。”周子夜坚信，做事业不仅是为了经济效益，更是为了回馈社会。他们吸纳村民帮忙耕种、采摘，拓宽农民收入渠道。他还资助3户困难家庭学生入学。团队计划在田埠村建设规模更大的农场基地，仅租赁村民闲置宅基地，就能带动每户每年增收1.5万元。

今年，团队合伙人从5人减到两人，大家会时常联系讨论农业。在夜深人静时，在项目难以推进时，周子夜曾问自己：“为什么要选择这条路？”当诸多辛酸苦辣陪伴他走过6年，他逐渐找到答案——为了自己的诗和远方，为了父母能够安享晚年，为了农民能够致富增收。

在小庙镇，有人打造各类农场，也有人为农场输血。

在小庙镇回合肥市区的主干道上，安徽老字号品牌四海饭店已经存在了40年，如今，饭店的主人是蜀山区青年商会副会长康卫。他的母亲余本银于1973 年入党，1986年10月，余本银率全家6口人告别世代耕作的土地，在王拐岗村(如今为拐岗社区)路边开起饭店，靠着勤劳本分和一技之长留住顾客。

21世纪初的10年，王拐岗餐饮鼎盛时，有近70家土菜馆，从业人员500人，“吃地道合肥菜就来王拐岗”成为远近闻名的共识，诚信经营更是这里一大特色，过往客人若有钱包丢在任何一家店内，最后都能物归原主。

2016年，余本银当选“中国好人”。接手饭店后，康卫跟着母亲学炒菜和经营理念，坚持更新特色菜肴。他还经营农场养鸡和养鹅，聘请当地农民做工。

事实上，饭店所有餐饮原材料都来自当地农民。除了个体养殖户，康卫与近10家农场、合作社长期合作，今年，鸡鸭鹅香肠等订单更是突破1.5万份。“有的养鸡户一年到头忙活，就盼着卖个好价钱，他们一大早跑去农贸市场，卖不出去就干着急。我答应他们，只要达到质量标准就收购。比如，农户原来3只鸡卖200元，我以280元收购；我还以高于市场价的价格从一个农场订购上千只鹅，让养殖户没有后顾之忧。”康卫说。

如今，饭店有30名员工，一半都是年轻人，包括两名80后党员，他们组织技术专家走进当地农场，科普如何提升养殖品相、种植产量。康卫常和团队年轻人说，创业成功不能忘本，一定要反哺家乡发展。

在团蜀山区委、小庙镇、拐岗社区鼓励下，康卫计划和社区集体经济合作社共同研发预制菜，提升农产品附加值，增加农场收入。他还进行资源嫁接引流，定期组织区青年商会前往小庙镇商谈文旅产业合作，将年轻人的目光聚焦到农村来。