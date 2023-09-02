河南鲁山“丑且贵”的雕塑为何一路绿灯？

来源：中新网

七夕节，为了打造“七夕发源地”IP，从七个“发源地”竞争者中脱颖而出，河南平顶山市鲁山县造了一座牛郎织女雕塑地标。但在雕塑揭幕后，却因为715.2万元（人民币，下同，约133万新元）的超高造价和“土味”造型引起争议，被吐槽“丑且贵”。随后，当地政府回应，对相关人员进行处理。8月31日，平顶山市宣布就该事成立联合调查组。

“丑且贵”的雕塑是如何出炉的，这一事件背后仍有许多疑问需要回答：牛郎织女雕塑到底花费多少钱，真的需要700多万吗？工程招标过程是否规范，网友质疑的未招标就开工、内定标等问题是否存在？雕塑从方案提出到建造落地，是否依法依规，经过科学论证，为何一路绿灯？据媒体报道，在鲁山还有其他多个人物雕塑，花费巨大，而如今已杂草丛生。如果属实，此类资源浪费背后是否有长期性的问题存在？

一些地方的“形象工程”之所以被群众深恶痛绝，在于它不仅不符合当地的民生需求，还劳民伤财，挤占本该用于民生改善的宝贵资源，后续多半还会成为“烂摊子”，怎么处置都是麻烦事。调查鲁山天价雕塑一事，绝不能高举轻放，群众期待“拔出萝卜带出泥”，铲除不良“形象工程”的土壤。

而在调查之外，很多人疑问的是，对于一个2020年刚退出贫困县序列的县来说，花700多万建造一个雕塑对当地的发展能有多大益处？互联网时代，多地都已探索出推广城市品牌的新招、妙招，推进政府职能的转变。“丑且贵”的雕塑、“监督你X”的回复，折射出的可能不单是政绩观问题，还与当地管理者的认知水平与能力息息相关，这或许是鲁山未来要做的功课。