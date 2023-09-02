折扣收回！北京官宣认房不认贷后开发商深夜调价

来源：澎湃新闻

“折扣收回，全部调价销售！”9月1日晚，北京官宣全面执行购买首套房贷款“认房不认贷”后，多家开发商销售画风转变，称将取消全部优惠，价格回调，朋友圈也被各种通告和海报刷屏。

9月1日晚，越秀·天玥发布消息称，“马上收回折扣”。记者向一名项目方人士了解后证实了这一消息。

中海在北京房山区开发的楼盘中海泽西PARK也发海报称，项目价格全面上调1%。亦有项目表示全部销控，价格上调5%。

一片紧张气氛。

开发商收回折扣的动作与当天晚上北京三部门联合印发通知宣布全面执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施有关。

根据通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在北京市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。通知自9月1日起施行。

此次调控政策远超市场预期，预计短期内将明显提振北京房地产市场活跃度，极大修复市场情绪和预期。

此前，随着广州、深圳等地执行首套住房“认房不认贷”，多位市场人士认为北京跟进“认房不认贷”很有可能，但全面执行可能性仍较小，可能通过一区一策或针对特定人群如多孩家庭、老年家庭等方式推进。

“此次上海、北京也陆续跟进，且政策表述与广深一致，意味着此次房地产政策调整，应该是自上而下的举动，与自身商品房运行态势关系不大。”广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，另外，从本质上讲，过去过热时期过分严格的政策需要退出，这是政策纠偏和回归正常。

无房有贷款记录的购房家庭是此次政策的主要受惠人群。中指研究院市场研究总监陈文静表示，从政策效果上看，此类购房家庭首付比例将由60%~80%降至35%~40%，按总价400万元（人民币，下同，约75万新元）计算，普通住房首付将减少100万元，非普通住宅首付将减少160万元。房贷利率将由5.25%降至4.75%，下降50个基点，以300万元贷款为例，按25年等额本息计算，利息将减少26.21万元。

“购房门槛和购房成本明显下降，或明显促进无房有贷款记录以及卖一买一购房需求入市。”陈文静表示。

诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱认为，中国一线城市凭借丰富的产业配套，购房需求相对旺盛，但由于购房门槛较高，需求难以释放，新政后卖一买一的贷款客户及本地无房外地有过贷款记录的客群可按照首套房资质进行购房，降低其购房成本，有利于这部分客群需求积极释放，短期对成交量有明显促进作用，对房价的影响效应相对滞后，但也起到企稳的作用。

陈文静认为，政策暖风频吹，核心城市房地产市场将迎来一波向上行情，“金九银十”市场可期，核心城市房地产市场有望逐渐企稳，从而带动全国房地产市场逐渐修复。

合硕机构首席分析师郭毅表示，从北京市场来看，虽然“认房不认贷”新政会带来北京新房和二手房成交量的攀升，但政策主要是释放前期期待政策出台而延迟购房家庭的需求，待这部分需求释放之后，市场可能又会回归稳中下行状态。