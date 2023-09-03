“新奇特”不如真实用 商家不应忽视文具的本质功能

来源：经济日报

作者：郭静原

散发巧克力香味的橡皮、能跑动的小汽车造型铅笔盒、旋转笔帽还有卡通娃娃出现……又是一年开学季，各类文具迎来销售旺季，样貌花哨、功能酷似玩具的“新奇特”文具即使价格更高，也能俘获一大批学生粉丝。增强新颖设计和功能是商品消费提档升级的大势所趋。然而，“文具刺客”们不仅扰乱了市场秩序、罔顾学生用品安全实用的本质，还容易影响孩子的价值观和消费观，甚至分散孩子的注意力、影响学习。

中国文具行业是典型的“小产品、大市场”，市场规模早已站上千亿级台阶，且需求相对稳定、产品更新换代较快。行业内企业数量虽多，规模却普遍偏小，如何在激烈的市场竞争中脱颖而出是从业者们优先思考的问题。因此，一些文具企业选择剑走偏锋，费尽心思让普通文具搭载新奇功能，把文具和玩具的界限变得模糊，从而牢牢吸引住孩子们的目光，价格也可再上一个台阶。面对心智尚未成熟的未成年人，选购文具容易跟风从众、相互攀比。很多时候，喜欢一件文具的理由往往从“我需要”，变成了“别人有，我也要有”。

从现实情况看，校门口文具店及电商平台上售卖危险文具、“毒文具”的新闻早已屡见不鲜。一些“网红”橡皮、文具盒、笔记本等学习用品，看上去光鲜亮丽，却极易让孩子分心，同时还暗藏一定的安全风险隐患。一些文具表面附着的多种有害物质可能对儿童身体健康造成危害。前不久在短视频平台上流行、能组装出各种有趣造型的“网红”文具磁性笔，就被有关部门检测后指出，其中的磁珠作为小零件且磁通量指数超标，儿童一旦不慎误吞，可能导致肠阻塞或穿孔等伤害。

无论走多远，都不要忘记从哪里出发，文具市场求新求变也是如此。“新奇特”文具受到质疑，原因就在于过度凸显“玩”的功能，“用”的属性则被削弱。文具到底是用来辅助学习的工具，实用、环保、安全才是最重要的。商家一味追求创意，忽视文具的本质功能，不仅是本末倒置，还存在极大安全隐患。对于文具生产商来说，积极响应消费新变化、新需求的同时，仍应不失产品该有的品质。唯有这样，才能真正让创新带来价值，让好产品经久不衰。

除了提醒家长对孩子选购文具要严格把关外，有关职能部门也要积极行动起来，加大力度对“新奇特”文具开展质量安全隐患排查，及时发现和处置苗头性风险。要锁定开学季、节假日等时间节点，加强“网红”文具质量安全治理，强化网售产品质量监管。同时，持续健全相关标准体系，开展对标达标提质行动，督促相关企业、平台压实主体责任，尽一切力量把问题学生用品清出市场，以实际行动为孩子们的健康成长筑牢坚实防线。

都说孩子的钱好赚，然而越是面向孩子赚的钱越要慎重。文具选购，关乎青少年身心健康成长。政府及相关部门要加强文具市场监管、维护公平竞争的市场秩序；企业要沉下心来在坚守品质的基础上一点一滴打磨产品设计、拓展实用功能；家长和学校也需耐心引导孩子正确看待文具。只有让文具回归实用本身，让孩子的注意力回归课堂和书本，才能有力推动文具大市场持续健康发展。