“缅北淘金”多陷阱，警惕黑手伸向青少年

来源：法治日报

近年来，随着互联网的飞速发展，一些缅北的不法分子通过短视频、网络游戏等平台，向国内传播金钱至上、享乐主义、武装暴力等不良思潮，以外出打工、赚钱等名义，诱骗青少年偷渡缅北，催生出一系列花季“悲剧”。江苏省苏州市相城区人民检察院在办理相关案件中，发现了不同形式伸向青少年的黑手。

暴富故事编织缅北幻梦

“阿彬有很多粉丝，我看过他发的一些视频，家里全是豪车，还有大别墅、大草坪。”小浩在一次上网冲浪时，偶然认识了一个名叫“阿彬”的男子，隔着网线，对方给他描绘了一个“日进斗金、遍地是钱”的虚假缅北。

单纯的小浩信以为真，在“阿彬”的引导下，他又通过短视频平台接触到了一些来自缅北的“用户”。不同于官方的警示宣传，在这些用户发布的视频中，缅北的房子金碧辉煌、缅甸的美女热情火辣、缅甸的故事梦幻神秘……

不法分子精心编织的缅北幻梦让小浩迷失了自己，他怀着一夜暴富的梦想，与几名好友一起偷渡到缅甸，几个平均年龄不满20岁的青年人，一路东躲西藏，千里迢迢来到自己心中的“淘金圣地”，眼前的一切却让他们惊呆了。

空荡破败的毛坯楼房，凶神恶煞的配枪保安……小浩一行人得到的所谓“工作”，就是在网上进行“杀猪盘”诈骗，他们终于意识到，自己陷入了电诈团伙。

小浩的故事并非个例。近年来，有关部门不断在线上线下开展警示宣传，揭露缅北真面目，但仍有一些不法分子依托互联网，通过短视频炫耀缅北的豪宅、跑车、美女等，营造一夜暴富假象，将缅北包装成“财富爱情双丰收”的天堂。

“青少年社会经验较少、辨别能力不足，如果长期浸淫在这样的网络环境中，对缅北‘淘金’故事产生好奇甚至向往，极易造成价值观的扭曲，落入缅北不法分子的圈套。”相城区检察院办案检察官曹黎表示。

利用网络游戏拉近关系

“小浩一开始是在游戏里认识‘阿彬’的，听说那个‘阿彬’很大方，对小浩也很关心。久而久之，小浩越来越相信他，听说可以赚大钱，就一点都不怀疑地去了，还让我们一起去。”小凡是与小浩一起偷渡到缅甸的，虽然已经回国很久，但想起当时的遭遇，他仍然心有余悸。

青少年喜爱的网络游戏由于具有好友私人聊天、公开聊天室、论坛等社交功能，成了短视频以外的另一个“突破口”，不法分子会在游戏中大量“氪金”塑造“富豪”“大佬”形象，吸引青少年的注意。

这些青少年大多早早离开学校，孤身一人在外打工游荡，身边没有健康的同学朋友关系，也没有师长教导。他们孤独且迷茫，将对生活的希望倾注在游戏中，突然出现一个有钱又热心的“大佬”，还愿意带自己赚钱，自然十分感动，甚至产生依赖之心。

为了防止有人逃跑，这些诈骗窝点基本都有保安把守，平时想要出门，都需要“上级”批准。在这样的高压下，许多被骗到缅甸的青少年只能每天战战兢兢，本该在阳光下欢笑的年纪，却被关在遥远缅甸的诈骗窝点，从事着见不得人的电诈犯罪。

利用熟人同学“精准下套”

“我和小方是朋友，当时经常一起玩、一起打游戏。后来，小方突然去了东南亚那边工作，还说要招揽团队，问我要不要一起参加。”小云也是被骗进缅北诈骗团伙中的一员，对于好友小方的邀请，他一开始是拒绝的。但在小方的软磨硬泡之下，他选择了相信朋友。不久后，小云从学校退学，跟着小方来到中缅边境，一直以为是去云南打工的他，直到过了边境线，才意识到自己已经被带到了缅甸。

“后来我和周围的人聊天，发现大家遭遇都差不多，有的是被同学所骗，还有人是被老乡拉过来的。我不明白，明明是这么好的朋友，怎么会变成这样呢？”小云说。

实际上，青少年的价值观还不固定，一旦被骗入缅北电诈集团这样的犯罪团伙，在不法分子的“言传身教”之下，极易出现价值观扭曲，不仅主动融入犯罪集团，甚至摇身一变，转而将矛头指向国内，鼓动、欺骗曾经的好友一起出国。

“相较于老师家长的耳提面命，青少年往往更愿意相信同龄人的话，特别是对一些认识时间比较久的朋友，以及同学、老乡等，讲究所谓的‘哥们儿义气’。所以一旦出现类似的案件，深究背后原因，会发现这些青少年往往是一个带一个，陆续被骗到缅甸，陷入魔窟。”检察官曹黎分析。

“缅北淘金”陷阱多多。曹黎提醒，一定要加强对缅北“淘金”陷阱的辨别能力和防范意识，对网络上纷繁复杂的信息资料、游戏中隔着网线嘘寒问暖的陌生人、打着“去缅甸赚钱”等旗号鼓吹吆喝的所谓“好友”，都必须提高警惕，谨防缅北陷阱。