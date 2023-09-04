台湾“海葵”路径预报为何这么难

来源：中国《科技日报》

作者：付丽丽

当前，台风红色预警依然持续。

据中央气象台预报，9月3日下午3时30分前后，今年第11号台风“海葵”在台湾台东市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有15级（50米/秒），中心最低气压为940百帕。中央气象台预计，台风“海葵”将在4日凌晨移入台湾海峡，5日下午在广东福建交界附近登陆，预计登陆时强度为强热带风暴级。

尽管上个先登陆台湾再登陆福建的台风还要追溯到2019年台风“白鹿”。但据统计，1949年以来，登陆台湾后二次登陆福建的台风总数达68个，其中就有“莫拉克”“杨希”“龙王”等让人印象深刻的台风。

二次登陆台风有何特点

2009年8月7日晚上11时45分，台风“莫拉克”登陆台湾花莲，8月9日下午4时20分其在福建霞浦再次登陆，中心最大风力12级（33米/秒）。

中央气象台台风与海洋气象预报中心首席预报员周冠博介绍，当时正值台风“天鹅”“莫拉克”“艾涛”三台共舞，路径预报十分复杂。

登陆台湾后再登陆闽粤的台风，路径为什么较难预报？周冠博解释，这主要是因为当台风靠近台湾岛时，由于受到台湾中央山脉的影响，在台湾岛的西侧往往容易产生诱生低压，导致原来的气旋中心消亡，被新的气旋中心取代，从而使得路径发生突变，所以往往比较难以预报。

“不过，受到台湾岛中央山脉的影响，台风登陆台湾后往往强度削弱比较大，二次登陆闽粤沿海时强度不会太强。”周冠博说，加之台湾海峡的狭管效应，福建沿海大风一般出现在登陆台湾前，而当台风再次登陆福建时，风力相对较小。

此外，台风登陆台湾后，一般会受到干空气的影响，容易产生空心台风，强度减弱明显，台风中心的风力较小，而四周风力较大。

周冠博表示，目前，“海葵”正在多种力量“撕扯”下缓慢前行，不仅路径依然存在不确定性，还可能导致强降雨过程持续时间较长，强度大，需要保持警惕、持续关注、做好防范。

台风为何也喜欢扎堆

不只“海葵”，据中央气象台预报，第9号台风“苏拉”于3日上午移入北部湾海面强度逐渐减弱，而在西北太平洋，第12号台风“鸿雁”也已生成。

台风为何也喜欢扎堆，这种现象正常吗？

“在这个季节，多个台风共存并不少见。全球各海域均存在多台风共存的现象，其中西北太平洋为多个台风出现最多的海域。”中央气象台台风与海洋气象预报中心高级工程师聂高臻说。

据统计，2000年至2022年，西北太平洋和南海共出现62次三个台风共存的情况，平均每年出现2.7次。其中，有59次出现在7月至10月，以8月份最多，9月份次之。

聂高臻指出，台风共存是指在某一时刻，共有多个编号热带气旋活动。多台风活动通常在夏季和秋季发生，此时是台风的活跃季节，海洋热力状况和大气的动力热力条件都利于热带气旋的生成和发展，容易出现多台风活动。

聂高臻解释，台风多发生于热带辐合带，当热带辐合带靠近赤道时，台风生成较少；而当其向北推进，台风活动趋于活跃，此时热带辐合带大致呈东西走向，来自赤道的西南风和北边来的东北风在此相遇、辐合。在这条东西走向的辐合带上，常常会先后或同时生成多个台风。

当副热带高压减退时，东侧台风受副热带高压引导迅速转向或北上，西侧台风失去副热带高压引导，则会出现停滞打转甚至向南偏转、互旋，此时台风路径预报的复杂程度会急剧增加，鞍形场、大陆高压、西南季风等都可能影响台风路径。当生成于热带辐合带的台风与生成于其他系统（东风波等）的台风共存时，由于生成纬度不同，容易形成“三足鼎立”的形势。