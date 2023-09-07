从假靳东到真秀才，中老年人着迷的是什么

来源：钱江晚报

日前，抖音千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封，一时间沸沸扬扬，原因也是众说纷纭。

与此同时，社交平台上仍随处可见“秀才”身影。从秀才的名场面剪辑，到网友与秀才的隔空互动，再到“山寨模仿秀”，大批网友涌入直播间“追星”，秀才掀起的巨浪，余波仍未散去。

在这场闹剧背后，随着老龄化程度的加深，如何满足中老年人的精神世界，守护老年人的身心健康和安全，更值得全社会关注。

被封原因说法不一

山寨秀才也有人追着示爱

千万网红秀才被封后，记者向抖音平台询问，至今未得到答复。

有平台数据统计，“秀才”的粉丝群体中，女性用户占据了超70%的比例，而年龄在40岁以上的粉丝占比约80%，所以这位主播一度被称为“中老年妇女收割机”。

今年5月，一位年过70的吉林老太乘坐火车前往安徽蒙城，想见见这位“男网友”却不知他住哪，最后在当地派出所和救助站的帮助下被劝返。

还有媒体报道，曾有一位北京老太一个半月为秀才打赏了50余万，最后想要亲自见“秀才”一面却无果。

而“秀才”被封的另一种热门传言是“逃税”。有媒体报道，一份《检举税收违法行为受理回执》显示，8月15日有人曾实名向国家税务总局亳州市税务局稽查局检举了徐某某(网名“秀才”)涉嫌税收违法行为，已于当天被受理；9月2日晚，亳州市税务局一名负责人表示，确已收到举报材料，相关调查工作正在进行中。

不过，令人意想不到的是，一个秀才倒下了，千千万万个秀才出现了。“8分钟速成中老年妇女杀手”“质疑秀才，理解秀才，成为秀才”，“00后模仿秀才，增加长辈好感度技能”，在短视频平台上，冒出了很多“山寨”秀才。

记者注意到，在抖音平台上，还有自称“假秀才”“武宁秀才”的账号，打扮类似秀才的中年男性，在卖力地唱歌扭腰，顺便直播卖货，和粉丝打趣。

即便是这样的“山寨模仿秀”，也吸引了一些中老年群体。“有的人叫我接着拍，他们很爱看，也有人说，要我别拍了，太低俗。”一位短视频平台的模仿者告诉记者，一个月前，冲着好玩拍了几条，收获了上百万的点赞，许多人来私信想认识，得知秀才号被封了之后，自己也不敢继续拍了，“怕受影响。”

从假靳东到真秀才

谁来给中老年人上一根弦

在互联网时代，智能手机在中老年群体中日益普及，值得警惕的是，老年人并没有在认知上得到引导。这些年，从假靳东到真秀才，有中老年人登上了互联网，却陷入情感之“局”，暴露在受骗的风险中。若没有正确的引导，可能会导致被骗或者过度沉迷等问题，影响中老年人的身心健康。

据《中国老龄产业发展报告》预测，从2014年到2050年，中国老年人口的消费潜力将从约4万亿元增加到约106万亿元，其在国内生产总值中的比重将从8%增加到约33%。即便是在通常被认为是年轻人聚集地的短视频平台上，有经济能力的中老年用户其实占据着相当大的比例。

数据显示，41岁以上观看直播用户占比接近40%。其中，51岁以上用户占比19%左右，且近三成用户月度线上消费能力超2000元。

浙江传媒大学教授朱永祥在接受记者采访时表示，“秀才”事件本质上反映出老年这个群体，在年轻人的内容较为活跃的互联网上，并不属于“原住民”，存在感一直不高，这时突然冒出一个“秀才”或者“一笑倾城”这样的主播，成为他们能够追捧的“顶流”，他们当然乐此不疲。

“老人所在的地方社区和政府，应重视中老年人的文化建设，如定期组织相关活动、培训，提升中老年人群体对于互联网媒介素养。其次，相关平台也要尽到自己的责任，加强监管和对中老年人群体的引导，让他们安全地畅游互联网。”朱永祥说。