南京沈阳大连全面取消限购，一线城市限购政策会松动吗？

来源：澎湃新闻

中国越来越多的城市加入限购全面解除的队列中。

9月7日晚间，江苏省会南京市发布《促进房地产市场发展南京最新举措》，共推出六条最新举措。

除了要求落实调整国家信贷政策最新要求，新政还明确，为进一步优化购房服务流程，自9月8日起，玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区等四区范围内购买商品房不再需要购房证明。

事实上，上述四个主城区此前是南京仅剩的限购区域。这四个区域不再限购后，意味着南京已全面取消商品房限购。

南京、沈阳、大连全面取消限购

据中指研究院监测数据，近期政策出台频次有所加快，9月已有超20省市出台政策近30条，接近8月政策频次半数，其中南京、沈阳、大连全面取消限购，天津限购区域调整为市内六区。上海临港新片区则对重点人才放宽购房门槛。

易居研究院研究总监严跃进指出，作为强二线城市，南京限购政策全面取消具有很强的信号意义，也代表了全国其他重点城市政策会朝着持续宽松的方向发展。各地放松楼市政策对于激活合理住房消费需求，以及金九银十市场预期的改变及活跃市场交易都能起到非常重要的作用。

业内人士认为，伴随着强二线城市南京取消限购，预计能级高的强二线城市也会逐步取消限购，或会采取郊区取消限购，核心区维持一段时间限购的做法。

中指研究院市场研究总监陈文静认为，对限购政策进行优化，有利于释放更多购房需求，进一步修复当地市场预期，巩固当前市场企稳修复态势，特别是核心二线城市，政策效果或相对较好。预计未来二线城市有望继续优化过去市场过热阶段出台的楼市政策，进一步放松限购政策，不排除将有更多城市全面取消限购。

一线城市限购政策是否会松动？

对于一线城市而言，陈文静认为，一线城市或采取因区施策的方式，优化非核心区限购政策，同时结合人口、人才政策，对多孩家庭、老年家庭给予更大政策支持，也是支持合理购房需求的重要方向。

镜鉴咨询创始人张宏伟则认为，“一线城市基本上需求量还是比较充足的，所以，即使是郊区也不至于全面取消限购，最多是限购政策针对人才等定向宽松，或者再有些其他政策组合拳出台，一线城市的需求就很快会被激活。近期传言的一线城市的郊区全面取消限购，我认为概率不高，尤其是针对京沪深楼市来讲，市场相对需求足，容易激活。一线城市中，广州郊区取消限购概率稍大，广州的增城、花都、白云非核心区、南沙新区等外围区域去库存压力相对较大。”

从当前一线城市政策实际执行情况看，也呈现点状定向宽松的特点。

9月7日，中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会发布《关于优化调整临港新片区人才住房政策相关工作提示的通知》，管委会组织对临港新片区人才住房政策实施细则和相关工作提示进行了优化调整。通知显示，临港将调整重点支持单位的人才工作年限要求。根据临港新片区的产业发展导向及城市功能发展需求，拟建立人才住房政策重点支持单位清单。在重点支持单位工作的人才，工作年限要求从6个月以上缩短为3个月以上。

深圳则于近日向港澳居民放松商用物业、商务公寓限购。据中国房地产报报道，深圳市住房公积金管理中心的相关人士表示，“目前深圳市非住宅类的商业办公物业、商务公寓等，对港澳居民是放开了。如果近两天有港澳居民购买深圳市的商用物业，可以网签。”相关政策调整会否对外发布尚未明确。

对此，澎湃新闻通过深圳12345热线咨询，截至发稿，深圳市相关部门尚未就上述政策给予回应。不过，深圳一机构工商铺区域总经理对澎湃新闻表示，“官方没有发文，但实际有一些客户去办理的时候是可以网签的，等于针对香港和澳门居民在购买商用物业时的相关限制是取消了。近日香港的客户咨询量也比较多，我们也召开了内部会议，进一步跟进落实相关政策”。

多地推出“卖旧买新”激活楼市交易

除了放松限购政策，近期，中国多地还通过鼓励“卖旧买新”等政策来激活楼市交易。

南京市发布的《促进房地产市场发展南京最新举措》就提及：为更好满足“以小换大”“卖旧换新”等改善性住房需求，发挥一二手房市场梯度消费和联动效应，让住房改善群体切实减负担、得实惠，提升居民住房置换效率，此次推出“换新购”服务。

按照政策，购房者与开发企业签订新建商品住房“放心买”认购协议，同时与经纪机构签署二手房“优先卖”协议。在约定的30-90天时间周期内，通过线上流量加推、经纪人聚焦推广等方式，缩短二手房售出周期；若二手房在约定时间内未售出，则开发企业按约定退还新建商品住房认购金，购房者无需承担违约风险。

据澎湃新闻不完全统计，包括南京、济南、淄博等多地均已推行“卖旧买新”相关服务。

诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪指出，这种方式将有利于改善性需求的加速释放，对于提高二手房流通性、拉动新房销售等将会有一定效果。尤其是在当前多城执行“认房不认贷”情况下，部分改善性客群可能会在“先卖”上遇阻，进而耽误后续“买新”进程，“换新购”服务将会在一定程度上起到明显的纾解作用。