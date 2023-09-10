房产中介泄露个人信息于法不容

来源：经济日报

作者：郭存举

近期，笔者委托某房产中介出售房产，留下联系方式后，一天内竟收到多家不同中介的精准电话营销，有的甚至明确告知电话号码来源。不胜其扰之余，不禁让人疑惑，房产中介为何成为信息泄露源头之一。

也许有人不解，不同房产中介属于竞争关系，为何会共享客户信息？查阅法院判决的相关案例，便不难找到答案。比如，某案件中，从事房产中介业务的黄某，在工作中认识了分属不同中介公司的李某、张某。为进一步拓展业务，黄某向二人索要客户资料。李某和张某通过微信向其发送工作群里留存的客户资料，多达8.3万余条个人信息。

泄露公民个人信息于法不容。根据规定，未经被收集者同意，将公民个人信息向他人提供的行为，可能构成侵犯公民个人信息罪。情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。上述案件中的李某、张某最终被判处有期徒刑3年，并处罚金8.5万元。

法律规定言之凿凿，房产中介听之藐藐，原因何在？一方面，中介从业人员泄露、出卖、交换业主个人信息早已司空见惯，现实中被法律追责的概率较低；另一方面，公民保护个人信息的意识整体有待提升，信息被泄露后，由于维权时间、精力成本较高，维权渠道较为单一，大多数人选择忍气吞声。

进一步看，除了经纪人泄露公民个人信息，房产中介层面过度采集、非法收集、滥用公民个人信息的现象同样值得警惕。在房屋交易环节，购买方和出售方相关信息经常被房产中介非法收集，为牟取利益出卖给装修公司或金融机构，被用作推销业务、增值项目等。

近一段时间以来，中国多个城市纷纷出台楼市利好政策，但从市场实际表现看，还需进一步稳定购房者预期、持续提升信心。在这种情况下，规范中介行业、稳定交易秩序、降低交易成本势在必行。

严惩房产中介泄露公民信息黑手，不能仅靠“一阵风”运动式执法，而要对房产中介动真格，在行业人员准入、日常经营行为、违规行为惩治等方面全面从严约束，开通投诉专线，征集违规违法相关线索，进行持续全面整治，切实提升行业服务质量，营造风清气正的房产交易环境。

加强个人信息保护，事关民生福祉，也关系到社会稳定。对于重点领域问题的整治，绝不能头痛医头脚痛医脚，而要推进全链条综合治理。公民个人信息收集，必须合法、正当、必要、规范，应让非法倒卖个人信息者付出沉重代价，推动形成各方参与保护信息的良好社会氛围。