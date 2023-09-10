来源：工人日报

据不完全统计，全世界妈祖宫庙有1万多座，遍布5大洲近50个国家和地区，世界各地华侨聚集的码头埠口，都能看到妈祖文化印记。“妈祖”到底是谁？妈祖文化“常新”的密码是什么？

锣鼓喧天，人声鼎沸。妈祖金身和护送队伍走在马路中间，路的两侧站满了男女老少。这场为期4天3夜，行程近300公里的妈祖文化盛会在很多福建莆田民众心里都留下了难忘的记忆。这是2009年湄洲妈祖金身首巡莆田时的场景。时隔14年，今年9月，妈祖金身将再次巡安莆田。

年轻化表达让妈祖文化焕新

“福建人，如果早上6点叫他起来去机场接人，那他一定会拒绝。但如果你叫他6点起来去接神，他估计4点就已经到那了”“法庭上，被告不承认自己偷东西了。但如果有人让他向妈祖起誓，他一定说实话”……诸如此类，关于“妈祖”的段子在网上流传甚广。

“当时在网上看到这些段子感觉很有意思，也是通过这些第一次知道妈祖。”来自湖南的李元说。带着对妈祖的兴趣，她又在网上找了妈祖文化的纪录片看。“了解之后我才知道，原来网上的段子并非虚构，确有其事。”她说。

据记载，妈祖本名林默，原是湄洲岛上林村人，以行善济人为己任，经常奋不顾身在海上抢救遇难的渔船和商船。宋太宗雍熙四年(公元987年)九月初九，她在湄洲湾口救助海难时不幸遇难，当地人为了纪念她，便在她的遇难处建造了一座名为“通贤圣女庙”的小庙，这便是湄洲妈祖组庙的前身。

“近年来，我们在探索更多年轻的方式，希望妈祖文化能够被更多年轻人所了解。”湄洲妈祖祖庙董事会副董事长吴国春介绍，为了让妈祖文化传播得更加广泛，妈祖祖庙以身份证号码的编排规则，按照妈祖的出生地点、生日等信息，为妈祖也组合了一串身份证号码，这样妈祖“出差”时，便有了实名制的登机牌和火车票，“宋代的妈祖有了身份证——这个创意一出，吸引了世界各地的一些年轻朋友的关注，传播效果很好。”

为了弘扬家乡的妈祖文化，90后女孩林鑫萍在湄洲岛上开了一家民宿，“我有自己的抖音号，平常会在上面发些小视频来讲妈祖的故事，同时也带动一些客源。”几年下来，林鑫萍已有了3万多的粉丝。

平安符、小灯笼、帆布包、胸针……点开“默娘文创”的微信小程序，种类繁多、带有妈祖文化元素的文创产品映入眼帘。近年来，湄洲妈祖祖庙致力于打造妈祖文化IP，推出了很多妈祖文创产品吸引了不少年轻人的注意。吴国春说：“我们还会举办一些庙会、表演、跨年、文创展览、抖音大赛等活动，让更多的年轻人了解妈祖文化。”

“大爱”让妈祖文化走得更远

随着81声鸣礼炮的响起，祭典正式开始。鼓乐声中，身穿仿古表演服装的少男少女跳起八佾舞。7条蓝色巨幅绸带寓意海洋，涌向妈祖祭坛，寓意海洋文明与妈祖文化的融合。5月，在妈祖诞辰当天，湄洲妈祖祖庙举行了纪念妈祖诞辰1063周年大会暨春祭大典。

妈祖祭典分为春秋两祭，春祭在农历三月廿三，是妈祖的诞辰日，秋祭在农历九月初九。“妈祖信俗的内容很丰富，除了祭典以外，每年闹元宵的时候，妈祖金身会巡安布福，妈祖驻跸的地方很热闹，大家敲锣打鼓，唱十音八乐，还有摆棕轿，踩刀轿，放烟花等活动。”从小便生活在湄洲岛上的庄丽英介绍。

这些丰富多彩的妈祖信俗活动成了年轻人了解妈祖文化的一个重要窗口。

加上今年的春祭，崔耀金已经参加过3回妈祖祭典，每次祭典她都负责日月扇部分的表演。“妈祖文化中的大爱精神让我十分触动。通过参加祭典活动，我可以融入这种文化氛围中，了解到更多的妈祖文化知识，很有意思。”崔耀金说。

“灵妃一女子，瓣香起湄洲。”宋代莆田诗人刘克庄的诗句道出了妈祖文化发源的历史。妈祖文化始于宋代，在元、明、清逐渐繁荣，到今天，妈祖已经走出国门，“有海水处有华人，华人到处有妈祖”便是妈祖文化广泛传播的真实写照。

在湄洲妈祖祖庙有一座妈祖持灯的木雕，给龚奕帆留下了很深的印象。“在海上，妈祖就像灯塔，照亮了海上的路，给渔民和航海者提供了心灵上的慰藉。”在龚奕帆看来，妈祖文化之所以能够引起海内外广泛认同，主要在于它的文化内核——立德、行善、大爱。

中华妈祖文化交流协会副秘书长周金琰是申遗工作的倡导者和推动者之一。“妈祖文化的真善美的内涵早已经成为中华优秀传统文化的一部分，值得我们后人传承下去，发扬光大。”这句话道出了周金琰坚持推动妈祖信俗申遗的初衷。

“早期商人到海外经商打拼，都会把妈祖文化带到海外去。这种相同的文化身份，构建起了海外华人群体的认同感。”周金琰说。

文旅的发展让妈祖传播更广

湄洲岛作为妈祖文化的发祥地，风景秀丽，每年全球各地有很多游客来这里游玩，当地民宿产业也随之兴起。

“之前湄洲岛上的民宿大多是比较普通的家庭装修风格，缺少了一些特色。近年来，岛上有了很多具有本地特色风俗的民宿，很受游客欢迎。”湄洲岛旅游协会副秘书长曾丽英介绍道。

走进“湄洲岛我的艺术馆”诗歌主题民宿，可以感受到当地浓郁的风土人情。民宿一共11间房，每个房间分别以湄洲岛上的11个行政村来命名。民宿的三楼的楼梯口，一套颜色鲜亮的服装十分吸睛，这是当地湄洲女的特色服装——上衣是对襟饰红，以海蓝色为主调的“妈祖衫”；下衣是“红黑三截裤”，又称作“妈祖裤”；墙壁上盖着妈祖庙图案的印章；关于妈祖文化介绍的书籍图册在店中随处可见……

“每到劳动节、国庆节等热门旅游假期，一般游客至少要提前15天预约。”在湄洲岛上经营着6家民宿的老板潘黎明告诉记者，“在我看来，民宿卖的并不是房间，是情怀和文化。我将妈祖文化和装修、装饰相融合，这种沉浸式的文化体验可以让游客更好地了解本地文化。”

在当代，妈祖文化的意义远不止于此。“随着21世纪海上丝绸之路的开启，妈祖文化作为沿线国家沟通的桥梁和纽带之一，将会在经贸合作、民心相通、建设人类命运共同体等方面产生更大的作用。”莆田学院妈祖文化研究院副院长帅志强说。