对火爆的“中药房配酸梅汤”要留一半清醒

来源：新京报快评

据媒体报道，近日，在中国多个城市的年轻人当中，均掀起了去中药房配酸梅汤的热潮。相关话题冲上热搜。

在浙江省中医院，由于这几天网购酸梅汤订单太多，居然挤爆医院的服务器。带着中药香的酸梅汤成为茶饮“新宠”，让人始料未及。有网友调侃，“打败奶茶店的竟然是中药房”“酱香拿铁也要让出风头了”。

与此同时，也有人向这股热潮猛浇一盆冷水。9月4日，江西南昌一位女生走进中医馆想买酸梅汤，不仅没有如愿买到，反而被医师教育了一番。

“是药三分毒，不要随便乱喝，除非有医生开了方子，有些药是不能吃的，就像酸梅汤有胃酸的人就不能吃。” 这个相反的观点，同样引发广泛关注与热议。

9月6日下午，新京报记者在上海曙光医院中医科挂号体验配酸梅汤。医生通过把脉观察舌苔后，也告诉记者并不适合喝酸梅汤。

中药版酸梅汤受追捧，首先彰显民众对中医药的认可。目前，很多人治病首先想到使用中医药，街面上的中医养生馆总是生意兴隆。端午、中秋等传统节日，也富含祛病消灾等中医药文化元素。这些现象无不说明，中医药在民间有着深厚的群众基础，用酸梅汤去秋燥，正是民众喜爱中医药的体现。

而且，近年来中国十分注重扶持和推广中医药，中医药文化更加深入人心。据此而言，中药版酸梅汤火爆销售，就丝毫不觉得奇怪。

然而，医师向这股热潮泼水，医院不给配酸梅汤，也很有道理。酸梅汤当中的多种成分既是食品又是中药。酸梅汤中含有的中药成分，需要因病施治，并非所有人都适用同一个方剂，因此不能当作网红饮品一样追捧。

不仅中医讲究辨证论治，即使从现代医学的角度看，盲目跟风追捧酸梅汤也极为不妥。

尤其是，酸梅汤具有较强的酸度，可以加剧消化道酸碱失衡。消化性溃疡、胃酸反流性食道炎等疾病患者，可能因饮用酸梅汤而加重症状。即使从生活常识来看，一个常吐酸水的人，是应该忌饮酸梅汤的。

因此，对于火爆的“中药房配酸梅汤”，民众既要认识到事出有因，更要在消费时保持理性和适度，不要跟风购买。对于街面上的酸梅汤，民众要根据自身体质和身体状况，来决定是否饮用。在中药房、养生机构购买酸梅汤，更要经由中医师进行辨证施治。如此才能正确使用酸梅汤消除秋燥，不至于反受其伤。

包括酸梅汤在内的中药茶饮变得流行起来，对于中医药发展也很有启迪意义。当前中医馆已成基层医疗机构的标配，但服务内容单一、特色服务缺乏，是中医馆面临的普遍问题。此外，中药茶饮也成为零售药店的业务之一，但也面临同质化严重等现象。

酸梅汤受追捧，说明中药茶饮具有巨大的市场需求，基层医疗机构、零售药店等，应该抢抓市场机遇，根据不同的需求，利用自身技术优势，开发出更多中药茶饮，满足民众的多样化、个性化需求。