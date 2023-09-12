“无糖月饼”都是健康的味道？不要掉进消费陷阱

来源：工人日报

作者：戴先任

中秋佳节临近，种类繁多、口味甜软的月饼又上市了。作为传统美食，传统的月饼往往含糖和脂肪偏高，普通人吃多了容易变胖，糖尿病人吃了影响血糖。所以无糖月饼作为一种自带健康光环的食品越来越受到人们的欢迎。南京市第二医院营养科营养师王霞提醒，无糖月饼并非真的无糖。(见9月9日《扬子晚报》)

中国《预包装食品标签通则》规定，食品中的糖含量少于 0.5克/100克即可标注为无糖食品。如果不添加糖但想保持甜味该怎么办？很多商家因此选用了木糖醇、麦芽糖醇等甜味剂来代替传统蔗糖。

这类甜味剂虽然热量比一般蔗糖低但也有一些副作用。比如麦芽糖醇吃太多会导致腹泻甚至引起胃痉挛和腹胀，出现肠鸣、腹泻等肠胃不适症状。早在几年前，“低糖月饼吃了拉肚子”的话题就曾引发热议，涉事厂商道歉称其初衷是提供更健康的低糖月饼，忽略了麦芽糖醇可能导致一部分人不耐受。再如，此前有调查显示，一些“低糖月饼”总体油脂含量高。可见，一些打着“无糖”“保健”等字样的月饼不见得就真健康。

对类似情况，监管部门应有所作为，加强对月饼市场的监管，对其中“挂羊头卖狗肉”、虚假宣传的商家，对不符合相关标准甚至有违法违规问题的月饼，要依法依规予以查处。商家制售“低糖月饼”“无糖月饼”时，也应注明相应的消费提示，明确添加剂成分、禁忌事项等，让消费者明白消费。

同时，消费者要多一份清醒，理性看待商家的一些促销行为以及 “保健”“无糖”等营销概念，要认识到“无糖”与减肥甚至健康并无直接关系，摄入任何食物都要适可而止，更不要掉进“无糖”消费陷阱，因为“无糖”便忽视了月饼主要原料、保质期等基本品质信息。

应该明确的是，“无糖月饼”不能言过其实，不能逾越食品安全红线，更不能只是看起来很“香”。规范食品工艺流程和营销方式，严把食品安全关，让月饼市场真正实现秩序与健康，才是过中秋的正确姿势。