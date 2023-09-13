说“大人话”的孩子成赚钱工具

来源：北京晚报

孩子能说出一些“大人话”，这种反差总是能博人一笑。如果只是随口的童言无忌还好，但有的视频博主，却把这种反差当成了涨粉秘籍，不断编出一些剧本让孩子来摆拍。如今，这类短视频爆火网络。

张口闭口都是“段子”

“我的人生规划是，让我爸把我养到20岁，让老公把我养到60岁，让我儿子把我养到80岁，我啥也不用干！”短视频平台上，一个看起来也就是几岁的小女孩，大谈自己的人生目标，这些话绝不是她这个年龄段能说得出口的。这番话语并非原创，网上早就有了类似的段子。

另外一条视频中，爸爸想让小女孩帮忙倒杯水，遭到小女孩拒绝后，爸爸嘟囔了一句“养你有啥用啊？”可没想到，这句话遭到了小女孩的连珠炮还击：“你能把我从医院抱出来，我也能把你从火葬场带回来。你给我买大房子，我给你买小盒子……”评论区里，有网友表达了不满，“这样的话教给孩子说，别把孩子带歪了”。

摆拍涨粉速度快

很多摆拍的“亲子搞笑”视频，虽然表演痕迹很重，传递的也并非正能量，但因为孩子说的话听起来很逗，在涨粉引流上很有成效。上文大谈人生规划的小女孩，一年下来拍了100多条视频，所属账号也积累了10万多粉丝。还有的账号，已经到了流量变现的阶段。一个同样以父女段子为主题的短视频账号，粉丝已经达到了1000多万。有的视频刚点开看，还像是父女之间在闲聊天，可聊着聊着就引入了广告。

视频背后有套路

这些利用儿童摆拍的视频，更新频率惊人，很多都是日更，内容还不带重样，这都是怎么做出来的？经搜索发现，网上专门有一批短视频剧本写手，以网店的形式接单，客户需要什么样的剧本，他们就写什么。记者询问客服，自己想开一个短视频账号，内容是家长和孩子在一起时的搞笑段子，能不能帮忙写剧本？对方则回问了孩子的年龄、性别、大人谁参与出镜，随后开出了1条1分钟剧本100元的价格。

除了单独的网店，记者还在网上找到了专门买卖短视频剧本的平台，上面售卖的剧本也有很多是家庭亲子主题，售价从几十元到几百元不等。

摆拍视频被加工成“新闻”

这些演出来的摆拍视频，到底有没有规定加以约束？一家短视频平台的社区公约中，明确写道，“不能让未成年人从事与其心智不符的，有碍未成年人身心健康的表演或行为”。然而视频里那些孩子，能说出大量远超该年龄认知的话语，甚至有三观不正的嫌疑，显然已经违背了这条公约，但平台并未对其进行监管。

缺乏监管的后果，就是有些流量大的摆拍视频，还会被其他自媒体账号掐头去尾截取，再加上虚假的日期和地点，视频摇身一变成了“新闻视频”，仿佛这个不是演出来的段子，而是发生在生活当中的真事。处理过的视频被转发于其他视频平台之上，有些因为孩子的言语过于出格，还遭到了网友的言语攻击，造成的影响十分恶劣。