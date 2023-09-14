每个身份证只能买一张票 收了黄牛们的“神通”

来源：新京报

演唱会门票秒没，“代抢费”比票还贵？中国两部门出手了！

据新京报报道，文旅部、公安部日前发通知，将加强对5000人以上大型营业性演出活动的规范管理，其中明确实行实名购票和实名入场制度，每场演出每个身份证件只能购买一张门票，购票人与入场人身份信息保持一致。

要求大型演出实行实名购票与入场，无疑是有的放矢：在当下，歌迷苦黄牛久矣，他们就是拦在观众观看演出权利路上的绊脚石。推行购票和入场实名制，无疑是用堵漏洞的方式对“黄牛生意”来了个釜底抽薪。

今年以来，演艺市场呈现强劲复苏势头，明星演唱会扎堆而来。这既是个文化现象，也是个经济现象：那些演出，一头连着民众增加精神文化生活丰富度的诉求，一头连着文旅市场消费的活力。演唱会火爆，是供需双方“双向奔赴”的结果，也是消费复苏的注脚。

可黄牛横行，却给演艺市场增添了破坏性力量：他们寄生在门票供需不平衡与票务信息不透明形成的灰色利益空间，带来的是“负帕累托”效果——他们赚得盆满钵满了，可无论是观众还是主办方等，都成了利益受损者。

之前，五月天的鸟巢演唱会，票面355元（人民币，下同）的门票就被黄牛卖到了近千元，周杰伦天津演唱会两张原价为2000元的内场连座票，在二手平台更是被炒到了六位数。

正因如此，抵制黄牛几乎成了坊间共识。五月天演唱会时，不少粉丝就自发在社交平台喊出“宁可鸟巢门口站，也不能让黄牛赚”的口号。有的票务网站为了打击黄牛，采取了电子票和机刷代刷甄别技术；部分明星演唱会中，探索实行要求票、证、人一致的“强实名制”。

这次两部门明确要大型演出实行实名购票和入场制度，是对公众关切的有力响应，也拿捏住了黄牛问题的七寸。用类似高铁购票进站的票证脸一致，要求确保“谁购票谁观看”，直接让黄牛倒票失去了运作基础。

值得注意的是，很多黄牛倒票都是“走后门”拿到内部票再通过转赠转售途径倒票，或是以“我退你抢”的方式定向倒票。

这次相关通知中也做了极具针对性的规定：公开销售门票数量不得少于总票数的85%，其他门票也得实名绑定，否则举办单位及票务代理机构认定为文化和旅游市场失信主体，这就堵住了内部票转手的空间；梯度化退票收费，则提高了黄牛挤占票源的操作成本。

在黄牛乱象人为抬高了人们休闲娱乐需求满足门槛情况下，用购票和入场实名制收了黄牛们的“神通”，也是把属于民众的权利还给民众。鉴于黄牛的倒票行为严重扭曲了供需连接通道、增加了文化消费的非正常成本，进行针对性治理也能消除文旅消费堵点。

要知道，时下演唱会已成不少地方文旅消费的重要拉动力，成了“内循环”的消费助推力，天津市文旅局就表示，周杰伦在天津的演唱会带动综合消费累计超过30亿元。而黄牛的行为无异于给演唱会经济的外溢添堵。

而且，人们想凭着正常渠道购票好好看一场演唱会的心愿，不该是奢望。就此看，用实名制对黄牛釜底抽薪，契合大众期许。