“教资”考试登上热搜 考生：知识面要求太广

来源：扬子晚报

中国国徽的设计者是谁？古希腊三大悲剧作家是谁？《时间简史》的作者是谁？9月16日，2023年下半年教师资格证考试开考，“教资”相关话题登上微博热搜，一起来了解一下今年都考了啥。

半导体、哥特式建筑入题

昨天下午1点多，南京市共青团路中学旁边的一家饮品店内，不少参加教资考试的考生在这里奋笔疾书，背诵考点。考生小董告诉记者，他是南京市三江学院国际经济与贸易专业大四的一名学生，准备报考高中思政教师，上半年也参加了一次教资考试，科目二已通过，所以这次只要考科目一综合素质和科目三学科知识与教学能力。

小董告诉记者，作为非师范专业，班上大概有四分之一的学生报考教资考试。谈到报考的初衷，小董表示，自己并不是特别想当老师，但是多一个证多一条出路。

上午综合素质考试都考了啥？“我感觉教资考试竞争很激烈，考题一年比一年难。”小董回忆：“今年的选择题还蛮难的，考了国徽的设计者，《时间简史》的作者，古希腊的三大悲剧作家，还考了产于福建安溪的茶叶等等。

“太难了，教资考试考到的知识面太广了，不仅涉及文学、历史、逻辑，还涉及医学和一些科技前沿的知识。”一位考小学教师的考生表示要哭了：“综合素质的选择题考了CT、核磁共振、X光等常见医学检测技术的表达，半导体、哥特式建筑，跟“洛阳纸贵”这一成语相关的作品及作者，还有找规律填数字。”

“花式打卡”成为作文题

昨天，教资考试作文题引发热议。

中学老师教资考试作文考生回忆版：格雷戈尔·孟德尔是“现代遗传学之父”，是遗传学的奠基人。1865年发现遗传定律。1900年，有三人几乎同时重新作出了孟德尔那样的发现。第一个人是德弗里期，第二个人是科仑斯，第三个人是丘歇马克。也就是在这一年里，他们也发现了孟德尔的论文。但是他们也承认，他们的工作早在35年前就由孟德尔做过了，而且结论更加深刻。根据材料写一篇不少于1000字左右的作文。

小学老师教资考试作文考生回忆版：老子：“人法地，地法天，天法道，道法自然”。孟子：“斧斤以时入山林，林木不可胜用也。”《吕氏春秋》：“竭泽而渔，岂不获得，而来年无鱼。”写一篇论说文。

幼儿园老师教资考试作文考生回忆版：“打卡”已悄然走入我们的生活，朋友圈更是成为各种花式打卡的聚集地。亮健身“打卡”、秀美食“打卡”、旅游景点“打卡”。人们越来越倾向于以打卡来作为生活的标记。对此你怎么看？根据以上材料，自选角度，自定立意，自选文体，自拟题目，写一篇字数不少于800字的文章。