新“鸡娃神器”卖火了！内置录播课合规吗？

来源：中新经纬

作者：赵佳然

中国“双减”政策实施以来，部分家长找到了学习机作为“鸡娃”新方式，一台学习机内可包含上千节全学科课程，从小学到高中全科覆盖，学生可自行选择学习。如此“培训”之下，提供课程内容的学习机生产商违规吗？

从销量来看，目前市面上较热门的学习机品牌包括科大讯飞、学而思、希沃等，价格多在1000-5000元（人民币，187-937新元）不等。

中新经纬查询到，不少学习机都内含全科学习视频，学生和家长可自行选择观看。在科大讯飞一款学习机宣传页面，还有不少学生案例，如一名一年级小学生“学校还未开设英语课，但英语听力大约达到五六年级水平了”。

中新经纬以消费者身份咨询各品牌学习机客服，科大讯飞、学而思、作业帮等客服均称学习机内提供的是录播课程，涵盖大部分教材版本。其中，部分学习机为内置视频课程，部分学习机提供云端资源，可联网在线点播。

教育部近日印发的《校外培训行政处罚暂行办法》中明确，机构超前超标开展学科类培训，属于违规行为，情节严重的或被吊销许可证件。如果学生可通过学习机上的录播课进行超前学习，那么学习机是否提供了违规培训的条件？中新经纬致电北京等地进行咨询。

北京市东城区教委校外培训工作科一位侯姓工作人员告诉中新经纬，违规培训的前提是符合“培训”的定义，其中须包括学生与老师的直接交互，如线上直播授课即属于培训范畴，通过学习机看录播课程则不算。她表示，这种界定方式适用于全北京市。

上述工作人员称，近年来教育部门也关注到了学习机在市场上的盛行，由于学习机内的课程为统一录制，容易因教材、老师教学方式、教学水平等不同，造成部分家长对于课程内容不满意。“不过，学习机内的课程我们理解为产品性质，不视为培训。”

广东省教育厅校外培训监管处的工作人员也表示，培训的界定需与师生交互挂钩。“目前，有部分家长在网上搜集一些学习资料，并让孩子提前学习，我们是不建议家长过分焦虑的，但无法禁止所有家长这样做。”该工作人员称。

科大讯飞方面对中新经纬表示，其推出的AI学习机提供12科课程，包括小学数学、英语，初中数学、物理化等；学习机的AI功能可根据学生个体情况推荐学习路径。就中新经纬提出的用户可能存在超前学习录播课程问题，科大讯飞未给予回复。

千亿市场背后，谁在赚钱？

提起学习机，许多人的第一反应已经不再是“小霸王”和“哪里不会点哪里”。近年来，更多新名词成为学习机的宣传点：AI赋能、指尖答疑、类纸护眼、智慧学习等，而主打此类功能的品牌则在市场上占有了一席之地。

科大讯飞2023上半年营收、归母净利润双降，其中归母净利润下降超七成，公司解释称，是由于加大通用人工智能认知大模型的战略投入，影响当期利润。不过，科大讯飞的教育产品和服务板块营收22.85亿元，同比上涨3.63%，占总营收的29.14%，也是科大讯飞业务中毛利率最高的板块，为48.64%。

科大讯飞称，今年上半年AI学习机销售毛利同比增长60%；5月、6月大模型加持后，学习机销售总额分别同比增长136%和217%。

作为老牌学习机的代表之一，2022年港股上市的读书郎在激烈的竞争中掉了队。公司2023上半年净亏损3790万元，收入下滑51.5%至1.25亿元，其中学生个人平板（即学习机）收入1.04亿元，不足去年同期的一半。公司称，学生平板销量减少的主要原因之一，是其他行业的企业加入教育电子行业，使行业竞争压力加剧。

教培机构也在“双减”之后另辟蹊径，盯上了学习机赛道。目前，好未来旗下学而思推出了学习机（学习平板），猿辅导推出了小猿学练机，作业帮也推出了学习机，其中内置的课程源自作业帮直播课，在学习机内以录播课形式呈现。

今年618抖音电商榜单显示，学而思、小度、小猿、科大讯飞位居学习机热卖榜单前四。截至6月18日，学而思的学习机销量达5.5万台，按照4599元定价推算，则累计销售额超过2.5亿元。中新经纬注意到，学而思的直播间内，主播大力推荐学习机的内置课程，称“从学前到高三的课程都开通好了”。

好未来总裁兼首席财务官彭壮壮在2023财年年度业绩电话会上曾表示，如果按照智能学习平板的狭义定义，预计每年市场的总出货量约为400万至500万台，如加上通用平板则将或将超过1000万台；对好未来而言，这是一个重要的市场。

2024财年一季度，好未来收入2.75亿美元（3.75亿新元），经营亏损5777.3万美元，亏损同比扩大104%。就学习机相关问题，中新经纬向好未来发布采访提纲，截至发稿前未获得回应。

多鲸教育研究院发布的《2022年中国教育智能硬件行业报告》显示，随着双减政策落实、传统培训需求的转入，预计三年后（2025年）学习机市场将达近千亿规模。

业内：学习机存在“擦边”风险

目前，以学习机为核心产品之一的教育智能硬件赛道风头正盛。艾瑞咨询《2022年中国教育智能硬件市场与用户洞察报告》显示，中国消费级教育智能硬件市场规模从2019年的249亿元升至2022年的431亿元，预计2023年达到498亿元。

上述报告中称，近年来学生平板（学习机）供需双方呈爆发式增长，推动了综合类产品市场空间的进一步激活；内置教育资源的学生平板成为部分家庭教育焦虑转移的出口。从品类特征看，学生平板占教育智能硬件总体市场份额高于30%，拥有市场空间大、客单价高、用户生命周期长等特点。

不过，业内对于学习机的火热也有隐忧。中国教育科学研究院研究员储朝晖对中新经纬表示，由于学习机与校外辅导不同，互动性相对低很多，学习效果也与培训机构有差异，所以学习机的利好空间有多大目前还不好判定。“学习内容的开发，与学生的学习状况、需求等都有关，哪一家公司可能都做不到满足所有学生的需求。”

21世纪教育研究院院长熊丙奇接受中新经纬采访时表示，虽然学习机目前不属于违规培训范畴，但仍存在“擦边”风险。“未来如果认定学习机属于变相培训，那么不排除相关部门会加强对其监管。”

熊丙奇强调，如果学习机品牌都按照追求高分数的思路去经营，那么必然会出现同质化的现象。“以往的在线教育也存在同质化，为了应试、升学而进行知识点教学，如今学习机也有类似问题，这是不利于长期持续发展的。”

“从建立良性的教育生态角度看，我不希望学习机在市场上太过火爆。能让学生多样化学习、根据兴趣爱好学习，这点更加重要。”储朝晖表示。