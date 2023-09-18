“大学生不爱上课”该怪大学生吗？

来源：中国《光明日报》

作者：韩城

“大学生可以在任何地方，但不一定在课堂上。”

这个说法来自一名大学生。近年来，大学生不爱上课成为一个普遍现象。中国南京大学数学系教授朱富海发现，除了不爱上课，学生们也表现出沉默和被动，在他的课堂上，学生不愿意被点名发表看法。

“大学生不爱上课”可能是一个事实。就比如根据暨南大学一个教授的观察，不点名的课堂，出勤率可能不到50%。而来上课的学生，也大多沉迷于手中的电子产品，认真听课的寥寥无几。根据朱富海教授的描述，南京大学庶几也有类似情况。这还都是国内名牌高校，如果是普通高校，情况可能更不乐观。

“大学生不爱上课”能怪学生吗？其实在任何一个时代，不爱上课的学生一直都有。只不过这些年表现得更为突出而已。这其中有信息时代大学生学习途径变得更为广阔的因素，也是因为考研考公潮之下，一些大学生为了尽快建立考试优势，转而舍弃课堂而将精力放在课堂之外的备考之上。

可是，这都是学生不爱上课的外因，除此之外，更重要的一端，或许在课堂之内。面对“大学生为何不爱上课”的疑惑，高校也应当反思：自己的课堂，是否提供了学生期待的东西？

当代大学生经常挂在嘴边的一个词儿叫“水课”，这类课程在大学生那里是内容乏味、收获甚微的代名词。课堂上讲的东西既提供不了什么知识增量，也缺少独特创意，大学生听这类课，大概只是为了获取绩点、“不挂科”。所以你就不奇怪，为何一些课堂上，都是低头玩手机或忙其他事情，而少有学生抬头听课的景象。

还有一种情况是，尽管这门课程很重要，但老师们拿着老旧的课本、放着与学科发展脱节的PPT，照本宣科，没有任何吸引力。学科高速发展的时代，知识迭代很快，尤其是一些前沿学科，一两年就有大的变化，如果用这些多年不变的教材与PPT授课，只会增加学生的厌学情绪。

尤其是随着各大高校把办学目标设置为“研究型大学”，给本科生上课的大多是一些年资较浅的青年教师，不论是身份权威性还是授课经验，都相对薄弱。这也导致他们不太容易在学生群中收获信任。

毫无疑问，大学开设的任何一门课程，都是经过了教育部门与高校审慎评估的，自有其科学性合理性。而大学生的任务就是认真上课学习，逃课或者不认真听课的行为都不值得提倡。

但我们却不能将“大学生不爱上课”简单归结到学生自身，这背后其实是教学内容与学生诉求发生脱节的尴尬。良好的校风学风固然要营造，可也需高校进一步优化学科与师资配置，提升教材的科学性时代性，以及鼓励教师积极大胆创新，打造新颖生动的课堂风格。

令人欣慰的是，情况正在发生改变。譬如在教学师资方面，此前教育部等部门联合印发的《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》明确提出对教师的考核将注重一线教学情况，推动教授给本科生上课。近年来，“清华大学93岁教授坚守讲台”、“北理工86岁两院院士仍坚持为本科生上课”等新闻屡屡出圈，引发关注。一些高校也通过加强学生课堂互动、丰富户外实践的方式，增加授课吸引力。这都表明，一些高校意识到了当前存在的问题，并正努力改变现状。

有教授说得很对：大学授课不仅仅是知识本身，更是理念和思维方式的提升。这是绝对的真理。但很多大学生并不能完全领会其意，或者他们更追求即期的成果兑现。那么，至少，大学课堂要做的就是先把学生吸引过来，再让他们自己去感受，到底能学到什么。