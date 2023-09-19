“预制菜进校园”引热议 专家建议学校严把食品安全关

来源：南方日报

近日，关于学校统一配餐引入预制菜一事在多地掀起热议。不少家长们担心，学校的统一配餐中若含有预制菜，可能对学生的健康造成负面影响。

校园食品安全问题向来备受关注。对于预制菜是否适合进入校园，尤其是否适合学生长期食用，这背后牵涉到了食品安全、营养均衡以及标准推广、产业发展等多个方面的问题。

食品安全和营养跟不跟得上？

探讨预制菜是否适合进校园这一问题，首先要厘清预制菜的概念。

按照中国烹饪协会发布的标准，预制菜是以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)或预烹调(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴。

预制菜一般分为四类：即食食品，如八宝粥、罐头鱼等；即热食品，如速冻水饺、自热火锅等；即烹食品，如调理牛排、免浆鱼片等；即配食品，如免洗免切的净菜。也就是说，在预制菜进校园方面，其实也要分类看，究竟是哪一类预制菜进入了校园。

此次讨论的焦点问题是“预制菜进校园”。“学校设饭堂就是为了让学生吃上安全新鲜的饭菜，如果都让预制菜进校园了，那孩子们营养怎么保证？”一名家长在接受记者采访时表示“坚决不接受预制菜进校园”。

也有家长表示，可以理解学校为了配菜方便引进部分预制菜菜品，但是最关键的还是要保证食品安全，在营养搭配上也要有标准。

在进入校园之前，其实预制菜已经悄然走进了各大商超和餐饮店。近年来，预制菜因其种类丰富、方便快捷、节约人工成本等优点，受到不少上班族、连锁餐饮和中小餐馆的青睐。

数据统计，仅2022年，广东全省预制菜产值达545亿元，增速为31.3%，占全国的13%；聚集超6000家上下游相关企业，占全国8.5%。

随着预制菜产业的迅速发展，其标准化规范化建设逐日提上日程，愈发受到重视。

今年中央一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。多个省份也相继出台政策指导文件，对预制菜相关产业的发展进行引导和规范。

其中，广东出台的《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，直击“质量安全”这一预制菜产业发展痛点，提出构建预制菜质量安全监管规范体系，逐步制定完善预制菜从田头到餐桌系列标准。

“预制菜进校园”需加强监管

预制菜是否就意味着不健康呢？“对于家长来说，他们希望孩子吃的是健康的、美味的、安全的食物，而这一点，高品质的预制菜能够做到。”业内人士认为。

然而，即便能保证预制菜的质量和安全，对于消费者而言也不一定愿意天天吃，尤其是孩子在学校长期吃，“有选择地吃”和“只能吃这个”是两码事。

“究竟有多少地方的中小学食堂引入了预制菜，这需要公开、透明的回应。”21世纪教育研究院院长熊丙奇表示，家长表达对“预制菜进校园”的担忧，其实也反映出一些学校食堂供餐并不透明。“消除预制菜进校园的担忧，首先就要做到食堂供餐公开、透明，让学生吃好，吃得安全、有营养。”

“一方面，预制菜行业本身就缺乏明确、统一的行业标准，让预制菜进校园，会让正在长身体的孩子面临不确定性风险；另一方面，对于预制菜的营养，是存在争议的，而法律明确规定，要给予未成年人特殊、优先保护，也就是说，必须确保给孩子吃的食品，具有最高安全标准、营养标准。所以当前，预制菜进校园还存在争议。”熊丙奇说。

他建议，要让孩子吃好吃得有营养，必须加强对进校食品材料的安全风险与营养健康检测，对预制菜进校园，要严格把关，也需要进一步推进“明厨亮灶”，学校食堂必须公开食材来源、储运、加工、配餐的过程，对食堂经营进行全过程监督，确保食材的新鲜、安全与营养。

“孩子是特殊群体，正处于长身体的阶段，所以建议学校还是保证提供新鲜的食材，尽量不要选择预制菜。”广东省食品安全保障促进会会长叶树强也表示，“但预制菜的范围很广，家长们不必闻预制菜而色变。关键还是要保证配餐过程的公开透明，减少家长们的担忧。”

“对于预制菜进校园的问题，应当加强管理。”中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红曾公开表示，在预制食品进入学校食堂的过程中，应提出营养和安全方面的高标准，督促企业增加营养价值和安全管理方面的资金投入和专家指导，要求相关部门进行更密切的监督，提供各种数据资料。

在今年8月22日，市场监管总局、教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局等5部门联合发布《集中用餐单位食品安全问题专项治理行动工作方案》，从方案发布即日起至今年年底，开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动。方案要求，加强学校、医院、养老院、机关等集中用餐单位食堂分类统计、动态管理。